Геращенко здобула бронзу на першому міжнародному турнірі після народження дитини
- Ірина Геращенко подолала планку на 1.91 м і посіла третє місце на турнірі в Белграді.
- Це перший міжнародний старт українки після пропуску сезону-2025 через вагітність та народження дитини.
Українська легкоатлетка Ірина Геращенко виборола бронзову медаль на турнірі Золотого туру у сербському Белграді.
Це перший міжнародний старт спортсменки після тривалої перерви, пов’язаної з народженням дитини.
Геращенко здобула медаль на турнірі у Белграді
Українка подолала висоту 1.91 м з другої спроби, що дозволило їй оновити особистий рекорд після останнього командного чемпіонату України та гарантувати собі медаль.
Наступна планка на 1.94 м їй не підкорилася, тож Геращенко завершила змагання на третій сходинці.
Перемогу на турнірі здобула призерка чемпіонату світу-2025 – сербська легкоатлетка Ангеліна Топич із результатом в 1.96 м.
На другій сходинці фінішувала віцечемпіонка Європи-2022 Марія Вукович, яка представляє Чорногорію. Її результат 1.94 м.
Золотий тур. Белград
- Ангеліна Топич (Сербія) – 1.96 м;
- Марія Вукович (Чорногорія) – 1.94 м;
- Ірина Геращенко (Україна) – 1.91 м.
Нагадаємо, Ірина Геращенко повністю пропустила сезон-2025 через вагітність та народження дитини.
До змагань вона повернулася на початку 2026 року, вигравши командний чемпіонат України з результатом 1.90 м.