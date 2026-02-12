Українська легкоатлетка Ірина Геращенко виборола бронзову медаль на турнірі Золотого туру у сербському Белграді.

Це перший міжнародний старт спортсменки після тривалої перерви, пов’язаної з народженням дитини.

Геращенко здобула медаль на турнірі у Белграді

Українка подолала висоту 1.91 м з другої спроби, що дозволило їй оновити особистий рекорд після останнього командного чемпіонату України та гарантувати собі медаль.

Наступна планка на 1.94 м їй не підкорилася, тож Геращенко завершила змагання на третій сходинці.

Перемогу на турнірі здобула призерка чемпіонату світу-2025 – сербська легкоатлетка Ангеліна Топич із результатом в 1.96 м.

На другій сходинці фінішувала віцечемпіонка Європи-2022 Марія Вукович, яка представляє Чорногорію. Її результат 1.94 м.

Золотий тур. Белград

Ангеліна Топич (Сербія) – 1.96 м; Марія Вукович (Чорногорія) – 1.94 м; Ірина Геращенко (Україна) – 1.91 м.

Нагадаємо, Ірина Геращенко повністю пропустила сезон-2025 через вагітність та народження дитини.

До змагань вона повернулася на початку 2026 року, вигравши командний чемпіонат України з результатом 1.90 м.

