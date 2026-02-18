Посадовці з України та країн Європейського Союзу не поїдуть на Паралімпійські ігри через участь росіян і білорусів у змаганнях під національними прапорами.

Про це заявили міністр молоді та спорту України Матвій Бідний, а також європейський комісар з питань справедливості між поколіннями, молоді, культури та спорту Гленн Мікаллеф.

В ЄС та Україні бойкотуватимуть відкриття Паралімпіади

За словами міністра молоді та спорту, українські посадовці не поїдуть на Паралімпійські ігри через обурливе рішення організаторів допустити громадян Росії та Білорусі до змагань під національними прапорами.

– Ми не будемо присутні на церемонії відкриття та не відвідуватимемо інших офіційних заходів Паралімпіади. Дякуємо кожному урядовцю країн вільного світу, які також проігнорують офіційні заходи Паралімпіади. Продовжуємо боротьбу, – зазначив Бідний.

Єврокомісар з питань молоді, культури та спорту Гленн Мікаллеф офіційно заявив, що бойкотуватиме церемонію відкриття Паралімпійських ігор у Мілані-Кортіні.

Причиною такого рішення стало повернення національної символіки Росії та Білорусі, а також надання їхнім атлетам “диких карт” для участі без попередньої кваліфікації.

Мікаллеф назвав неприйнятним відновлення статусу гімнів та прапорів агресора, поки триває війна проти України. Він підкреслив, що його відсутність на церемонії – це питання принципів, тому закликав колег з ЄС підтримати його позицію.

Як заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, дозвіл піднімати прапори держав-агресорів на Паралімпійських іграх, поки триває війна Росії проти України, є неправильним як з морального, так і з політичного погляду.

– Рішення допустити Росію та Білорусь під національними символами ігнорує просту істину: ці прапори та гімни представляють режими, які ведуть агресію, руйнують міста та використовують спорт як зброю для пропаганди. Їх не можна відокремити від злочинів, скоєних під їхнім прапором, – стверджує він.

На його думку, спорт повинен відстоювати справедливість, гідність і повагу, тому він не може стати сценою для режимів, які зневажають ці цінності. Міністр доручив послам України провести переговори з урядовцями країн перебування та закликати їх не брати участі в церемонії відкриття, якщо це ганебне рішення не скасують.

Нещодавно у Міжнародному паралімпійському комітеті заявили, що шістьом російським та чотирьом білоруським спортсменам дозволять змагатися на Іграх 2026 року в Мілані-Кортіні під їхніми національними прапорами.

