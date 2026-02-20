Паралимпийская команда Украины не будет участвовать в церемонии открытия зимних Паралимпийских игр из-за решения допустить россиян и белорусов под своими флагами и предоставления им двусторонних слотов

Об этом говорится в заявлении Национального паралимпийского комитета Украины.

Украина будет бойкотировать церемонию открытия Паралимпиады-2026

– Даже после позорного решения Генеральной Ассамблеи МПК 2025 года о восстановлении их полноправного членства в международном паралимпийском движении Россия и Беларусь не имели права участвовать в зимней Паралимпиаде в Милане-Кортине как не имеющие никакой легальной лицензии для своих спортивных субъектов, — отметили в комитете.

В заявлении паралимпийцев отмечается, что россиянам предоставили «максимальное количество слотов для участия» и возможность демонстрировать свои политические атрибуты, такие как флаг и гимн.

Сейчас смотрят

– Многие страны мира обращались за получением дополнительных слотов для участия своих молодых спортсменов и для начала развития зимних паралимпийских видов спорта в своих странах, но вопреки регламенту распределения этих слотов МПК принял решение предоставить наибольшее количество слотов именно России, — отметили там, говорится в заявлении.

Также в комитете добавили, что констатируют этот факт как продолжение системной политики лояльности со стороны МПК в отношении страны, которая сегодня стала военной угрозой практически для всех стран Европы.

Так, украинская паралимпийская команда и Национальный паралимпийский комитет Украины будут бойкотировать церемонию открытия XIV зимних Паралимпийских игр и требуют не использовать там украинский флаг.

Однако украинская команда не отказывается от участия в соревнованиях.

Зимние Паралимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 15 марта в Милане и Кортине-д’Ампеццо, на них разыграют 79 комплектов наград.

Напомним, МПК разрешил шести российским и четырем белорусским атлетам соревноваться под своим флагом на Паралимпийских играх 2026 года в Милане-Кортине.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.