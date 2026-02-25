Національний паралімпійський комітет Нідерландів підтримав Україну, яка оголосила бойкот церемонії відкриття Паралімпіади-2026 через рішення допустити росіян і білорусів до змагань під своїми прапорами.

Про це повідомляє сайт НПК країни.

Нідерланди доєдналися до бойкоту Паралімпіади

Нідерланди стали шостою країною, яка заявила про солідарність з українською збірною.

– НПК Нідерландів висловлює жаль щодо того, що під час майбутніх Паралімпійських ігор в Італії російські та білоруські спортсмени братимуть участь під власним прапором. Це означає, що національні символи обох країн будуть видні під час офіційних заходів, таких як церемонія відкриття та нагородження.

Була надія, що цього можна буде уникнути завдяки дипломатичному тиску, але, на жаль, це не вдалося. Для українських спортсменів це має бути дуже прикрим, – йдеться у заяві.

У комітеті додали, що нідерландські офіційні особи не братимуть участі у заходах, де буде вивішено російський або білоруський прапор або де звучатиме гімн однієї з цих країн.

– Нідерландські спортсмени самі вирішуватимуть, чи брати участь у церемонії нагородження, де російський або білоруський спортсмен буде вшанований гімном і прапором, – зауважили у комітеті.

Раніше до бойкоту України доєднались п’ять країн – Латвія, Естонія Чехія, Фінляндія та Польща.

Також Суспільне ухвалило рішення не транслювати церемонію відкриття Паралімпіади-2026.

Нагадаємо, що до зимових Паралімпійських ігор-2026, які відбуватимуться протягом 6-15 березня, допустили шістьох російських та чотирьох білоруських спортсменів під національними прапорами.

Президент Міжнародного паралімпійського комітету Ендрю Парсонс наголосив, що вердикт про участь спортсменів із Росії та Білорусі є остаточним. Він звернувся до України та інших держав, які заявили про намір бойкотувати церемонію відкриття, із закликом переглянути свою позицію.

