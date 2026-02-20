Суспільне Спорт не будет транслировать церемонию открытия XIV зимних Паралимпийских игр из-за участия представителей России и Беларуси под своими флагами.

Решение было принято на фоне объявления бойкота церемонии открытия национальной парасборной Украины.

Суспільне не будет транслировать открытие Паралимпиады-2026

— Считаем недопустимым приглашение на Паралимпийские игры представителей государства-агрессора и его сателлита, ведущего полномасштабную войну в Европе, разрушающего украинские города, убивающего украинцев, среди которых сотни спортсменов, — говорится в заявлении Суспільного.

Вещатель отметил, что МОК дисквалифицировал скелетониста Владислава Гераскевича, который планировал выйти в шлеме памяти на старт первого заезда на Олимпийских играх-2026, а МПК пригласил российских и белорусских спортсменов выступить на Играх-2026 под своими флагами.

Это, как отмечается в заявлении, “системная политика легитимизации присутствия России и Беларуси на мировой арене”, что для украинского общества является неприемлемым.

В то же время трансляция соревнований самих Паралимпийских игр-2026 с участием представителей сборной Украины будет осуществляться в полном объеме.

Соревнования пройдут с 6 по 15 марта в Милане и Кортини-д’Ампеццо, на них разыграют 79 комплектов наград.

