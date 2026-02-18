Италия выразила категорическое несогласие с разрешением российским и белорусским спортсменам под своими национальными флагами принять участие в Паралимпийских играх 2026 года.

Италия раскритиковала допуск россиян к Паралимпиаде-2026

Совместное коммюнике министра иностранных дел Италии Антонио Таяни и министра спорта и молодежи Андреа Абоди опубликовано на сайте итальянского правительства.

В нем говорится, что правительство Италии выражает свое категорическое несогласие с решением Международного паралимпийского комитета разрешить шести российским и четырем белорусским спортсменам принять участие в Паралимпийских играх 2026 года, демонстрируя свои национальные эмблемы и национальные гимны.

— Правительство Италии, вместе с 33 другими странами и Еврокомиссией, повторяет свое несогласие с решением о полном возобновлении деятельности Паралимпийских комитетов РФ и Беларуси, принятым Генассамблеей Международного паралимпийского комитета 27 сентября, и повторяет свою полную солидарность и безусловную поддержку Украины. Оно также призывает Международный паралимпийский комитет пересмотреть это решение, — говорится в заявлении.

Отмечается, что длительное нарушение перемирия и олимпийских и паралимпийских идеалов Россией, которое поддерживает Беларусь, несовместимо с участием их спортсменов в Играх, кроме как в статусе нейтральных индивидуальных спортсменов.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский назвал грязным и ужасным решение допустить россиян и белорусов к Паралимпиаде-2026 под национальными флагами, сравнив такую уступку с началом ползучей оккупации Украины.

