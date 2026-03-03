Звезда Формулы-1 и гонщик Ferrari Шарль Леклер женился на своей избраннице, инфлюенсерке Александре Сен-Мле. Пара сыграла свадьбу в Монако.

Информацию об этом сначала сообщили СМИ, но Леклер подтвердил впоследствии эту новость в своих социальных сетях.

Шарль Леклер женился

Пара поженилась в субботу в Монако – менее чем за неделю до начала нового сезона Формулы-1.

В совместном посте они поделились кадрами с церемонии, включая момент, когда 28-летний Леклер надел обручальное кольцо на палец своей невесты, а затем поцеловал ее.

В другом видео молодожены проезжают по живописной улице Монако на винтажном красном кабриолете Ferrari 250 Testa Rossa 1957 года выпуска.

Еще на одном видео молодожены позируют возле Ferrari со своей собакой, таксой Лео.

Леклер подписал пост: 28/02/2026 — регистрация брака.

View this post on Instagram A post shared by Charles Leclerc (@charles_leclerc)

В другом посте гонщик и модель поделились фотографиями со своего свадебного дня. На снимках пара позирует на фоне Средиземного моря, едет на Ferrari, целуется на балконе и держится за руки. Также есть несколько снимков с Лео.

— День, который мы запомним навсегда. Первая часть завершена, а вторая часть состоится в следующем году с участием всех наших близких, — подписал Шарль второй пост.

Лео появился на нескольких снимках, где он лежал на шлейфе свадебного платья Сен-Мле, спал на ее коленях и сидел в Ferrari.

View this post on Instagram A post shared by Charles Leclerc (@charles_leclerc)

В карусели также можно подробно рассмотреть потрясающий свадебный образ Сен-Мле, который включал кружевное платье с открытыми плечами от Paolo Sebastian и украшения Graff. Она уложила волосы в элегантный пучок и держала букет белых цветов.

Напомним, Леклер сделал предложение Сен-Мле в ноябре прошлого года. Тогда гонщик поделился трогательными снимками с радостного события.

