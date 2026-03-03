Зірка Формули-1 та гонщик Ferrari Шарль Леклер одружився зі своєю обраницею, інфлюенсеркою Александрою Сен-Мле. Пара зіграла весілля у Монако.

Інформацію про це спершу повідомили ЗМІ, але Леклер підтвердив згодом цю новину у своїх соціальних мережах.

Шарль Леклер одружився

Пара одружилася у суботу у Монако – менш ніж за тиждень до початку нового сезону Формули-1.

Зараз дивляться

У спільному дописі вони поділилися кадрами з церемонії, включаючи момент, коли 28-річний Леклер надів обручку на палець своєї нареченої, а потім поцілував її.

В іншому відео молодята проїжджають мальовничою вулицею Монако на вінтажному червоному кабріолеті Ferrari 250 Testa Rossa 1957 року випуску.

Ще на одному відео молодята позують біля Ferrari зі своїм собакою, таксою Лео.

Леклер підписав допис: 28/02/2026 — реєстрація шлюбу.

View this post on Instagram A post shared by Charles Leclerc (@charles_leclerc)

В іншому дописі гонщик та модель поділилися фотографіями зі свого весільного дня. На знімках пара позує на тлі Середземного моря, їде на Ferrari, цілується на балконі та тримається за руки. Також є кілька знімків з Лео.

– День, який ми запам’ятаємо назавжди. Перша частина завершена, а друга частина відбудеться наступного року за участю всіх наших близьких, – підписав Шарль другий допис.

Лео з’явився на кількох знімках, де він лежав на шлейфі весільної сукні Сен-Мле, спав на її колінах та сидів у Ferrari.

View this post on Instagram A post shared by Charles Leclerc (@charles_leclerc)

У каруселі також детально можна розгледіти приголомшливий весільний образ Сен-Мле, що включав мереживну сукню з відкритими плечима від Paolo Sebastian та прикраси Graff. Вона уклала волосся в елегантний пучок і тримала букет білих квітів.

Нагадаємо, Леклер зробив пропозицію Сен-Мле у листопаді минулого року. Тоді гонщик поділився щемливими знімками з радісної події.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.