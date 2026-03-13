В пятницу, 13 марта, в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо состоялся седьмой соревновательный день зимних Паралимпийских игр-2026.

Паралимпиада-2026: итоги седьмого дня соревнований

Сегодня выступили 24 спортсмена из Украины. Сине-желтые были представлены в трех видах спорта:

парагорных лыжах;

парасноубординге;

парабиатлоне.

Украинские атлеты завоевали шесть медалей.

Сейчас смотрят

Тарас Радь завоевал серебро в биатлонном спринте-персьюте на Паралимпиаде-2026. В гонке в классе сидячи украинец уступил представителю Казахстана Ерболу Хамитову 21,5 секунды.

Ирина Буй завоевала серебро в биатлонном спринте-персьюте в классе стоячи. Александра Кононова завоевала бронзу, отстав от Буй на 13,4 секунды.

Григорий Вовчинский завоевал серебро в биатлонном спринте-персьюте в классе стоя, уступив победителю всего 0,2 секунды.

Александр Казик завоевал серебро в биатлонном спринте-персьюте в классе с нарушением зрения. Анатолий Ковалевский завоевал бронзу.

Результаты выступлений украинцев в седьмой день соревнований

Парасноубординг. Банкд-слалом. Мужчины, класс SB-UL, первый спуск. Владислав Хильченко занял 19-е место.

Парагорнолыжный спорт. Гигантский слалом. Мужчины, стоя, первый спуск. Максим Гелюта показал 29-й результат.

Парабиатлон. Спринт-преследование. Мужчины, сидя, квалификация. Тарас Радь занял третье место, Василий Кравчук — 4-е, Павел Баль — 8-е, Григорий Шимко — 10-е, Александр Алексик — 12-е.

Парабиатлон. Спринт-преследование. Женщины, стоя, квалификация. Ирина Буй заняла второе место, Александра Кононова — 5-е, Богдана Конашук — 6-е, Людмила Ляшенко — 9-е.

Парабиатлон. Спринт-преследование. Мужчины, стоя, квалификация. Григорий Вовчинский занял третье место, Серафим Драгун — 7-е, Сергей Романюк — 10-е, Дмитрий Середа — 14-е.

Парабиатлон. Спринт-преследование. Женщины, с нарушением зрения, квалификация. Александра Даниленко заняла седьмое место, Илона Варковец — 8-е, Оксана Шишкова — 9-е, Романа Лобашева — 11-е.

Парабиатлон. Спринт-преследование. Мужчины, с нарушением зрения, квалификация. Александр Казик занял первое место, Анатолий Ковалевский — второе, Ярослав Решетинский — четвёртое, Игорь Кравчук — пятое, Дмитрий Суярко — восьмое.

Парасноубординг. Банкд-слалом. Мужчины, класс SB-UL, второй спуск. Владислав Хильченко показал 21-й результат.

Парагорнолыжный спорт. Гигантский слалом. Мужчины, стоя, второй спуск. Максим Гелюта показал 27-й результат.

Парабиатлон. Спринт-преследование. Мужчины, сидя, финал. Тарас Радь завоевал серебро, Василий Кравчук – 8-е место, Григорий Шимко – 9-е, Павел Баль – 12-е, Александр Алексик – 13-е.

Парабиатлон. Спринт-преследование. Женщины, стоя, финал. Ирина Буй завоевала серебро, Александра Кононова выиграла бронзу, Людмила Ляшенко — 6-е место, Богдана Конашук — 7-е.

Парабиатлон. Спринт-преследование. Мужчины, стоя, финал. Григорий Вовчинский завоевал серебро, Серафим Драгун — 5-е место, Дмитрий Середа — 10-е, Сергей Романюк не стартовал.

Парабиатлон. Спринт-преследование. Женщины, с нарушением зрения, финал. Оксана Шишкова — 7-е место, Илона Варковец — 9-е, Александра Даниленко — 10-е, Романа Лобашева — 11-е.

Парабиатлон. Спринт-преследование. Мужчины с нарушением зрения, финал. Александр Казик завоевал серебро, Анатолий Ковалевский выиграл бронзу, Ярослав Решетинский — 5-е место, Игорь Кравчук — 6-е, Дмитрий Суярко не стартовал.

На данный момент Украина занимает седьмое место в медальном зачете Паралимпийских игр-2026. Всего украинские спортсмены завоевали 16 наград: три золотые, шесть серебряных и семь бронзовых.

Украина на Паралимпиаде-2026 представлена рекордным составом. Участвуют 35 спортсменов — 25 атлетов-паралимпийцев и 10 спортсменов-гидов.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.