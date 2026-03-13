МПК расследует действия немецких спортсменов из-за игнорирования россиян на пьедестале
- МПК проводит проверку на возможное "нарушение правил", запрещающих политические демонстрации.
- Немецкие паралимпийцы Линн Казмайер и Флориан Бауманн проигнорировали гимн россиян во время церемонии награждения.
Международный паралимпийский комитет проводит проверку на предмет возможного “нарушения правил” со стороны немецких атлетов, которые во время церемонии награждения отказались участвовать в совместных протокольных мероприятиях вместе с россиянами.
Об этом пишет издание Athletic.
МПК расследует поведение немецких атлетов
Несколько дней назад российская лыжница Анастасия Багиян выиграла золото в спринтерской дисциплине среди спортсменов с нарушением зрения. Серебряную награду в этих соревнованиях завоевала представительница Германии Линн Казмайер.
Во время церемонии награждения прозвучал российский гимн. В этот момент Казмайер вместе со своим гидом Флорианом Бауманном демонстративно повернулись спиной к россиянам.
Немцы также проигнорировали совместное фото медалистов после награждения, поэтому россияне фотографировались только с китайцами. Во время совместного фото на пьедестале Казмайер и Бауманн отошли в сторону от россиян.
В комментарии Суспільне Спорт Казмайер объяснила, что ее жест был сознательным. Таким образом она хотела продемонстрировать свою позицию по поводу российско-украинской войны.
– Для нас было важно сделать заявление, что для нас это не нормально – война и то, что происходит (в Украине, – Ред.). Мы также знаем многих украинских спортсменов и хорошо пообщались с некоторыми из них. Они рассказали нам, что происходит с их семьями и близкими. Это было единственно правильное решение. Они соревнуются с флагом и гимном, представляют свою страну, — сказала она.
Athletic указывает, что правила МПК запрещают спортсменам “любые демонстрации, протесты, политические заявления или подобные действия, которые препятствуют или нарушают ход соревнований или официальных церемоний, включая церемонии награждения”.
В комментарии изданию паралимпийская организация заявила, что знает об этом деле, поэтому собирает доказательства и анализирует их.