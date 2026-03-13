Международный паралимпийский комитет проводит проверку на предмет возможного “нарушения правил” со стороны немецких атлетов, которые во время церемонии награждения отказались участвовать в совместных протокольных мероприятиях вместе с россиянами.

Об этом пишет издание Athletic.

МПК расследует поведение немецких атлетов

Несколько дней назад российская лыжница Анастасия Багиян выиграла золото в спринтерской дисциплине среди спортсменов с нарушением зрения. Серебряную награду в этих соревнованиях завоевала представительница Германии Линн Казмайер.

Во время церемонии награждения прозвучал российский гимн. В этот момент Казмайер вместе со своим гидом Флорианом Бауманном демонстративно повернулись спиной к россиянам.

Немцы также проигнорировали совместное фото медалистов после награждения, поэтому россияне фотографировались только с китайцами. Во время совместного фото на пьедестале Казмайер и Бауманн отошли в сторону от россиян.

В комментарии Суспільне Спорт Казмайер объяснила, что ее жест был сознательным. Таким образом она хотела продемонстрировать свою позицию по поводу российско-украинской войны.

– Для нас было важно сделать заявление, что для нас это не нормально – война и то, что происходит (в Украине, – Ред.). Мы также знаем многих украинских спортсменов и хорошо пообщались с некоторыми из них. Они рассказали нам, что происходит с их семьями и близкими. Это было единственно правильное решение. Они соревнуются с флагом и гимном, представляют свою страну, — сказала она.

Athletic указывает, что правила МПК запрещают спортсменам “любые демонстрации, протесты, политические заявления или подобные действия, которые препятствуют или нарушают ход соревнований или официальных церемоний, включая церемонии награждения”.

В комментарии изданию паралимпийская организация заявила, что знает об этом деле, поэтому собирает доказательства и анализирует их.

