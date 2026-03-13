У п’ятницю, 13 березня, у італійських містах Мілан і Кортіна-д’Ампеццо відбувся сьомий змагальний день зимових Паралімпійських ігор-2026.

Паралімпіада-2026: підсумки сьомого дня змагань

Сьогодні виступили 24 спортсмени з України. Синьо-жовті були представлені у трьох видах спорту:

парагірськолижному;

парасноубордингу;

парабіатлоні.

Українські атлети здобули шість медалей.

Тарас Радь здобув срібло в біатлонному спринті-персьюті. У гонці в класі сидячи українець програв представнику Казахстану Єрболу Хамітову 21,5 секунди.

Ірина Буй виборола срібло в біатлонному спринті-персьюті в класі стоячи. Олександра Кононова здобула бронзу, відставши від Буй на 13,4 секунди.

Григорій Вовчинський здобув срібло в біатлонному спринті-персьюті в класі стоячи, програвши переможцю лише 0,2 секунди.

Олександр Казік здобув срібло в біатлонному спринті-персьюті в класі з порушенням зору. Анатолій Ковалевський виборов бронзу.

Результати виступів українців у сьомий день змагань

Парасноубординг. Банкд-слалом. Чоловіки, клас SB-UL, перший спуск. Владислав Хільченко показав 19-й результат.

Парагірськолижний спорт. Гігантський слалом. Чоловіки, стоячи, перший спуск. Максим Гелюта показав 29-й результат.

Парабіатлон. Спринт-переслідування. Чоловіки, сидячи, кваліфікація. Тарас Радь посів третє місце, Василь Кравчук – 4-те, Павло Баль – 8-ме, Григорій Шимко – 10-те, Олександр Алексик – 12-те.

Парабіатлон. Спринт-переслідування. Жінки, стоячи, кваліфікація. Ірина Буй посіла друге місце, Олександра Кононова – 5-те, Богдана Конашук – 6-те, Людмила Ляшенко – 9-те.

Парабіатлон. Спринт-переслідування. Чоловіки, стоячи, кваліфікація. Григорій Вовчинський посів третє місце, Серафим Драгун – 7-ме, Сергій Романюк – 10-те, Дмитро Середа – 14-те.

Парабіатлон. Спринт-переслідування. Жінки, з порушенням зору, кваліфікація. Олександра Даниленко посіла сьоме місце, Ілона Варковець – 8-ме, Оксана Шишкова – 9-те, Романа Лобашева – 11-те.

Парабіатлон. Спринт-переслідування. Чоловіки, з порушенням зору, кваліфікація. Олександр Казік посів перше місце, Анатолій Ковалевський – 2-ге, Ярослав Решетинський – 4-те, Ігор Кравчук – 5-те, Дмитро Суярко – 8-ме.

Парасноубординг. Банкд-слалом. Чоловіки, клас SB-UL, другий спуск. Владислав Хільченко показав 21-й результат.

Парагірськолижний спорт. Гігантський слалом. Чоловіки, стоячи, другий спуск. Максим Гелюта показав 27-й результат.

Парабіатлон. Спринт-переслідування. Чоловіки, сидячи, фінал. Тарас Радь здобув срібло, Василь Кравчук – 8-ме місце, Григорій Шимко – 9-те, Павло Баль – 12-те, Олександр Алексик – 13-те.

Парабіатлон. Спринт-переслідування. Жінки, стоячи, фінал. Ірина Буй здобула срібло, Олександра Кононова виграла бронзу, Людмила Ляшенко – 6-те місце, Богдана Конашук – 7-ме.

Парабіатлон. Спринт-переслідування. Чоловіки, стоячи, фінал. Григорій Вовчинський виборов срібло, Серафим Драгун – 5-те місце, Дмитро Середа – 10-те, Сергій Романюк не стартував.

Парабіатлон. Спринт-переслідування. Жінки, з порушенням зору, фінал. Оксана Шишкова – 7-ме місце, Ілона Варковець – 9-те, Олександра Даниленко – 10-те, Романа Лобашева – 11-те.

Парабіатлон. Спринт-переслідування. Чоловіки, з порушенням зору, фінал. Олександр Казік здобув срібло, Анатолій Ковалевський виграв бронзу, Ярослав Решетинський – 5-те місце, Ігор Кравчук – 6-те, Дмитро Суярко не стартував.

Наразі Україна посідає сьоме місце в медальному заліку Паралімпійських ігор-2026. Усього українські спортсмени мають 16 нагород: три золоті, шість срібних та сім бронзових.

Україна на Паралімпіаді-2026 представлена рекордним складом. Участь беруть 35 спортсменів – 25 атлетів-паралімпійців та 10 спортсменів-гайдів.

