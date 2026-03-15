Пілот Mercedes Андреа Кімі Антонеллі переміг на Гран-прі Китаю, стартувавши з поул-позиції. Це його перша перемога на етапі Формули-1 в кар’єрі.

Друге місце посів гонщик Mercedes Джордж Рассел, а третім фінішував Льюїс Гемілтон із Ferrari.

Антонеллі ‒ переможець Гран-прі Китаю

19-річний італієць став другим наймолодшим переможцем Гран-прі Формули-1 в історії. Це сталося на наступний день, які він став наймолодшим гонщиком, хто стартував з поул-позиції.

У більш юному віці у 18 років перемагав лише Макс Ферстаппен на Гран-прі Іспанії у 2016 році.

Антонеллі продемонстрував впевнену їзду, попри те, що на старті ненадовго поступився лідерством Гемілтону.

Друге місце Рассела гарантувало йому збереження лідерства в чемпіонаті з перевагою в чотири очки над Антонеллі.

Гемілтон та його напарник по Ferrari Шарль Леклер влаштували захоплюючу дуель протягом частини гонки, але британцю все ж вдалося забезпечити собі перший подіум за Скудерію з моменту приєднання до команди на початку минулого сезону.

Чотириразовий чемпіон Формули-1 Макс Ферстаппен зійшов з дистанції за десять кіл до фінішу.

Також жоден із гонщиків McLaren не стартував у гонці. Ландо Норріс так і не з’явився на стартовій решітці через проблеми з електрообладнанням. Також проблеми були у боліда Оскара Піастрі, який не вдалося завести.

Лідерство в особистому заліку Формули-1 очолює Джордж Рассел, який набрав 51 очко. Другим іде Антонеллі із 47 очками, а Леклер ‒ третій (34).

У заліку Кубка конструкторів на першому місці Mercedes (98), на другій сходинці Ferrari (67), а третє місце у McLaren (18).

Наступний етап Формули-1 у сезоні-2026 відбудеться у Сузуці, де 27-29 березня очікується Гран-прі Японії.

