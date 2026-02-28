Украинская художественная гимнастка Таисия Онофрийчук завоевала золото в многоборье на первом этапе Гран-при в эстонском Таллине.

17-летняя украинка обошла, в частности, бронзовую призерку Олимпиады-2024 Софию Раффаэли.

Онофрийчук выиграла золото на этапе Гран-при

За свое выступление Таисия Онофрийчук набрала 114,850 баллов. Этот результат позволил украинке подняться на высшую ступень пьедестала.

Второе место заняла серебряная призерка Европы Лилиана Левинска из Польши, а бронза досталась итальянке Софии Раффаэли, которая является многократной чемпионкой мира и призеркой Олимпийских игр.

Этап Гран-при в Таллине. Многоборье

Таисия Онофрийчук (Украина) – 114,850 Лилиана Левинская (Польша) – 111,000 София Раффаэли (Италия) – 110,150

Также в многоборье участвовала еще одна представительница Украины – 20-летняя Полина Карика. Она завершила выступление, заняв итоговое десятое место.

Напомним, в 2025 году Онофрийчук стала чемпионкой Европы в многоборье. Тогда она обошла по баллам чемпионку Олимпиады-2024 в Париже Дарью Варфоломеев, которая представляет Германию.

