Онофрийчук завоевала золото в многоборье на этапе Гран-при в Таллинне
- Таисия Онофрийчук набрала 114,850 балла и выиграла золото в многоборье на Гран-при в Таллинне.
- Украинка опередила итальянку Софию Раффаэли – призерку Олимпиады и многократную победительницу чемпионата мира.
- Еще одна украинка, Полина Карика, завершила соревнования на десятом месте.
Украинская художественная гимнастка Таисия Онофрийчук завоевала золото в многоборье на первом этапе Гран-при в эстонском Таллине.
17-летняя украинка обошла, в частности, бронзовую призерку Олимпиады-2024 Софию Раффаэли.
Онофрийчук выиграла золото на этапе Гран-при
За свое выступление Таисия Онофрийчук набрала 114,850 баллов. Этот результат позволил украинке подняться на высшую ступень пьедестала.
Второе место заняла серебряная призерка Европы Лилиана Левинска из Польши, а бронза досталась итальянке Софии Раффаэли, которая является многократной чемпионкой мира и призеркой Олимпийских игр.
Этап Гран-при в Таллине. Многоборье
- Таисия Онофрийчук (Украина) – 114,850
- Лилиана Левинская (Польша) – 111,000
- София Раффаэли (Италия) – 110,150
Также в многоборье участвовала еще одна представительница Украины – 20-летняя Полина Карика. Она завершила выступление, заняв итоговое десятое место.
Напомним, в 2025 году Онофрийчук стала чемпионкой Европы в многоборье. Тогда она обошла по баллам чемпионку Олимпиады-2024 в Париже Дарью Варфоломеев, которая представляет Германию.