Українська художня гімнастка Таїсія Онофрійчук перемогла в особистому багатоборстві на другому етапі серії Гран-прі 2026 року. Змагання проходять в іспанській Марбельї.

Онофрійчук знову з золотом

На першому етапі Гран-прі в естонському Тарту українська гімнастка виборола три золоті нагороди: у багатоборстві, вправах з обручем та зі стрічкою.

У перший змагальний день у Марбельї українка виграла у багатоборстві. За чотири вправи — з обручем, м’ячем, булавами та стрічкою — Таїсія заробила 115.500 бала. За сумою балів українка обійшла представницю Узбекистану Тахміну Ікромову на 2.800 бала. А третє місце посіла представниця Польщі Ліліана Левінська із результатом у 110.100 бала.

Бали Таїсії Онофрійчук у багатоборстві Гран-прі в Марбельї:

обруч: 29.950 бала

мʼяч: 29.300

булави: 27.600

стрічка: 28.650

На змаганнях також виступала ще одна українка Поліна Каріка — вона фінішувала сьомою із 108.950 бала. У Поліни Каріки найкраще вдалася вправа з м’ячем (28.200 бала — сьомий результат).

Гімнастка Таїсія Онофрійчук вийшла у фінал у всіх чотирьох окремих вправах: з обручем, м’ячем та стрічкою вона кваліфікувалася з найкращими результатами, а у вправі з булавами — восьмою.

Поліна Каріка у фіналі виступатиме із м’ячем.

