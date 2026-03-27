Фильм о Формуле-1 получит сиквел: Хэмилтон подтвердил разработку сценария
- Льюис Хэмилтон сообщил, что команда уже работает над сценарием сиквела фильма F-1: Фильм.
- Первая часть собрала более 630 млн долларов и получила Оскар за лучший звук.
- Хэмилтон также работает над сериалом и документальным фильмом по собственному сценарию.
Гонщик Ferrari Льюис Хэмилтон рассказал, что его продюсерская компания Dawn Apollo Films готовит сиквел фильма F1: Фильм, удостоенного премии Оскар за лучший звук.
Об этом пишет издание Motorsport.
Хэмилтон о сиквеле фильма о Формуле-1
Льюис Хэмилтон был одним из продюсеров фильма F1: Фильм, кассовые сборы которого превысили $630 млн. Поэтому неудивительно, что создатели задумались о планах по сиквелу.
Семикратный чемпион Формулы-1 рассказал журналистам в Японии, что команда сейчас работает над сценарием, но первый вариант уже готов.
– Сейчас мы работаем над вторым сценарием, так что первые встречи по этому поводу состоялись в середине прошлого года, и у нас уже есть нечто вроде первого варианта того, в каком направлении будем двигаться. Так что это займет время, – сказал Хэмилтон.
Помимо продолжения F-1, Хэмилтон подтвердил, что работает над другими проектами, в частности над телесериалом и как минимум одним документальным фильмом, сценарий к которому он написал сам.
– Но у меня есть и другие проекты, которые находятся в стадии разработки. У меня есть еще несколько сценариев, которые я пытаюсь дописать. Это мои собственные истории или идеи, которые я придумал. Должен быть телесериал. Будет документальный фильм, по крайней мере один документальный фильм, – добавил пилот Ferrari.
F1: Фильм рассказывает о гонщике Сонни Хейзе, которого сыграл Брэд Питт. Его герой вернулся в Формулу-1, чтобы помочь команде APXGP, переживавшей трудные времена, вместе с новичком Джошуа Пирсом (Дамсон Идрис).
Пока неизвестно, будет ли продолжение фильма посвящено Хейзу и Пирсу или, возможно, в нем появятся новые герои.