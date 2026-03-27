Гонщик Ferrari Льюис Хэмилтон рассказал, что его продюсерская компания Dawn Apollo Films готовит сиквел фильма F1: Фильм, удостоенного премии Оскар за лучший звук.

Об этом пишет издание Motorsport.

Льюис Хэмилтон был одним из продюсеров фильма F1: Фильм, кассовые сборы которого превысили $630 млн. Поэтому неудивительно, что создатели задумались о планах по сиквелу.

Семикратный чемпион Формулы-1 рассказал журналистам в Японии, что команда сейчас работает над сценарием, но первый вариант уже готов.

– Сейчас мы работаем над вторым сценарием, так что первые встречи по этому поводу состоялись в середине прошлого года, и у нас уже есть нечто вроде первого варианта того, в каком направлении будем двигаться. Так что это займет время, – сказал Хэмилтон.

Помимо продолжения F-1, Хэмилтон подтвердил, что работает над другими проектами, в частности над телесериалом и как минимум одним документальным фильмом, сценарий к которому он написал сам.

– Но у меня есть и другие проекты, которые находятся в стадии разработки. У меня есть еще несколько сценариев, которые я пытаюсь дописать. Это мои собственные истории или идеи, которые я придумал. Должен быть телесериал. Будет документальный фильм, по крайней мере один документальный фильм, – добавил пилот Ferrari.

F1: Фильм рассказывает о гонщике Сонни Хейзе, которого сыграл Брэд Питт. Его герой вернулся в Формулу-1, чтобы помочь команде APXGP, переживавшей трудные времена, вместе с новичком Джошуа Пирсом (Дамсон Идрис).

Пока неизвестно, будет ли продолжение фильма посвящено Хейзу и Пирсу или, возможно, в нем появятся новые герои.

