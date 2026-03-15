В Лос-Анджелесе объявили лауреатов премии Оскар 2026 года: список победителей
- Американская киноакадемия объявила лауреатов премии Оскар 2026 года.
- Лидерами по количеству номинаций в этом году стали фильмы Битва за битвой, Грешники и Гамнет.
- Украинские картины 2000 метров до Андреевки и Я умерла в Ирпене в список номинантов не вошли.
В ночь с 15 на 16 марта в театре Долби в Лос-Анджелесе состоялась 98-я церемония вручения премии Американской киноакадемии.
Претенденты на Оскар 2026
В этом году лидерами по количеству номинаций стали три картины: военная драма Битва за битвой, мистический триллер Грешники и экранизация шекспировской истории Гамнет.
К сожалению, украинские фильмы — документальная работа 2000 метров до Андреевки и анимация Я умерла в Ирпене — не попали в финальный список номинантов.
В то же время в список номинантов попал фильм Мистер Никто против Путина о российских школах и пропаганде, а также картина российского режиссера Три сестры.
Оскар 2026 — полный список победителей
- Лучшая актриса второго плана — Эми Мэдиган
- Лучший анимационный фильм — Кейпоп-охотницы на демонов
- Лучший анимационный короткометражный фильм — Девушка, которая плакала жемчугом
- Лучший дизайн костюмов — Франкенштейн
- Лучший грим и прически — Франкенштейн
Новость дополняется…