В ночь с 15 на 16 марта в театре Долби в Лос-Анджелесе состоялась 98-я церемония вручения премии Американской киноакадемии.

Главное кинособытие года определило лучшие фильмы, актеров и режиссеров, которые поразили мир за последний год.

Кто получил заветную статуэтку и полный список победителей «Оскара» 2026 — читайте в материале Фактов ICTV.

Претенденты на Оскар 2026

В этом году лидерами по количеству номинаций стали три картины: военная драма Битва за битвой, мистический триллер Грешники и экранизация шекспировской истории Гамнет.

К сожалению, украинские фильмы — документальная работа 2000 метров до Андреевки и анимация Я умерла в Ирпене — не попали в финальный список номинантов.

В то же время в список номинантов попал фильм Мистер Никто против Путина о российских школах и пропаганде, а также картина российского режиссера Три сестры.

Оскар 2026 — полный список победителей

Лучшая актриса второго плана — Эми Мэдиган

Лучший анимационный фильм — Кейпоп-охотницы на демонов

Лучший анимационный короткометражный фильм — Девушка, которая плакала жемчугом

Лучший дизайн костюмов — Франкенштейн

Лучший грим и прически — Франкенштейн

Новость дополняется…

