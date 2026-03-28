Украинский фехтовальщик Роман Свичкар завоевал “золото” этапа Кубка мира в Астане, впервые в карьере выиграв индивидуальные соревнования такого уровня.

Об этом сообщает НОК Украины.

32-летний харьковский шпажист Роман Свичкар стал победителем этапа Кубка мира по фехтованию, который проходил в столице Казахстана — Астане.

Сейчас смотрят

На пути к победе украинец уверенно преодолел нескольких соперников в основной сетке.

В частности, он победил израильтян Дова Бера Виленски и Алона Сарида (обоих — 15:11), шведа Йонатана Свенссона (15:10) и итальянца Маттео Галасси (12:11).

В полуфинале Свичкар одолел бронзового призера Олимпиады-2024 и одного из лидеров мирового рейтинга Мохамеда Эль-Сайеда из Египта — 15:7.

В решающем поединке украинец встретился с представителем Казахстана Русланом Курбановым.

Свичкар одержал победу со счетом 15:12, уверенно завершив турнир на первом месте.

В НОК отмечают, что это первая личная победа Романа Свичкаря на этапах Кубка мира.

В целом для него это вторая медаль такого уровня, но первая — высшего сорта.

Также это первое “золото” для сборной Украины в текущем сезоне Кубка мира по фехтованию.

Последний раз украинские шпажисты побеждали на этапах Кубка мира в индивидуальном первенстве в мае 2022 года.

Фото: НОК Украины

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.