Украинец Роман Свичкар завоевал первое в карьере “золото” Кубка мира по фехтованию
- Фехтовальщик Роман Свичкар выиграл этап Кубка мира в Астане.
- Это его первое индивидуальное "золото".
Украинский фехтовальщик Роман Свичкар завоевал “золото” этапа Кубка мира в Астане, впервые в карьере выиграв индивидуальные соревнования такого уровня.
Об этом сообщает НОК Украины.
Победа Романа Свичкаря: что известно
32-летний харьковский шпажист Роман Свичкар стал победителем этапа Кубка мира по фехтованию, который проходил в столице Казахстана — Астане.
На пути к победе украинец уверенно преодолел нескольких соперников в основной сетке.
В частности, он победил израильтян Дова Бера Виленски и Алона Сарида (обоих — 15:11), шведа Йонатана Свенссона (15:10) и итальянца Маттео Галасси (12:11).
В полуфинале Свичкар одолел бронзового призера Олимпиады-2024 и одного из лидеров мирового рейтинга Мохамеда Эль-Сайеда из Египта — 15:7.
В решающем поединке украинец встретился с представителем Казахстана Русланом Курбановым.
Свичкар одержал победу со счетом 15:12, уверенно завершив турнир на первом месте.
В НОК отмечают, что это первая личная победа Романа Свичкаря на этапах Кубка мира.
В целом для него это вторая медаль такого уровня, но первая — высшего сорта.
Также это первое “золото” для сборной Украины в текущем сезоне Кубка мира по фехтованию.
Последний раз украинские шпажисты побеждали на этапах Кубка мира в индивидуальном первенстве в мае 2022 года.
Фото: НОК Украины