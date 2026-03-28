Українець Роман Свічкар виборов перше у кар’єрі золото Кубка світу з фехтування
Український фехтувальник Роман Свічкар здобув “золото” етапу Кубка світу в Астані, вперше у кар’єрі вигравши особисті змагання такого рівня.
Про це повідомляє НОК України.
Перемога Романа Свічкаря: що відомо
32-річний харківський шпажист Роман Свічкар став переможцем етапу Кубка світу з фехтування, який проходив у столиці Казахстану — Астані.
На шляху до перемоги українець впевнено подолав кількох суперників у основній сітці.
Зокрема, він переміг ізраїльтян Дов Бера Віленські та Алона Саріда (обох — 15:11), шведа Йонатана Свенссона (15:10), італійця Маттео Галассі (12:11).
У півфіналі Свічкар здолав бронзового призера Олімпіади-2024 та одного з лідерів світового рейтингу Мохамеда Ель-Сайєда з Єгипту — 15:7.
У вирішальному поєдинку українець зустрівся з представником Казахстану Русланом Курбановим.
Свічкар здобув перемогу з рахунком 15:12, впевнено завершивши турнір на першому місці.
У НОК зазначають, що це перша особиста перемога Романа Свічкаря на етапах Кубка світу.
Загалом для нього це друга медаль такого рівня, але перша — найвищого ґатунку.
Також це перше “золото” для збірної України у поточному сезоні Кубка світу з фехтування.
Востаннє українські шпажисти перемагали на етапах Кубка світу в особистій першості у травні 2022 року.
Фото: НОК України