Український фехтувальник Роман Свічкар здобув “золото” етапу Кубка світу в Астані, вперше у кар’єрі вигравши особисті змагання такого рівня.

Перемога Романа Свічкаря: що відомо

32-річний харківський шпажист Роман Свічкар став переможцем етапу Кубка світу з фехтування, який проходив у столиці Казахстану — Астані.

На шляху до перемоги українець впевнено подолав кількох суперників у основній сітці.

Зокрема, він переміг ізраїльтян Дов Бера Віленські та Алона Саріда (обох — 15:11), шведа Йонатана Свенссона (15:10), італійця Маттео Галассі (12:11).

У півфіналі Свічкар здолав бронзового призера Олімпіади-2024 та одного з лідерів світового рейтингу Мохамеда Ель-Сайєда з Єгипту — 15:7.

У вирішальному поєдинку українець зустрівся з представником Казахстану Русланом Курбановим.

Свічкар здобув перемогу з рахунком 15:12, впевнено завершивши турнір на першому місці.

У НОК зазначають, що це перша особиста перемога Романа Свічкаря на етапах Кубка світу.

Загалом для нього це друга медаль такого рівня, але перша — найвищого ґатунку.

Також це перше “золото” для збірної України у поточному сезоні Кубка світу з фехтування.

Востаннє українські шпажисти перемагали на етапах Кубка світу в особистій першості у травні 2022 року.

Фото: НОК України

