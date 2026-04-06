Сборная Украины по художественной гимнастике завоевала две медали на Гран-при во французском Тье. Украинки взяли золото и серебро.

В групповых упражнениях украинки выступали в следующем составе: Елизавета Азза, Диана Баева, Кира Ширикина, Полина Городнича, Александра Ющак и Валерия Перемета.

В многоборье украинки набрали 49,100 баллов, опередив ближайших преследовательниц — команду Франции — на 2,6 балла.

Также сине-желтые завоевали серебро в упражнениях с пятью мячами, набрав 25,000 баллов.

Отметим, что в финале с тремя обручами и двумя парами булав команда Украины заняла четвертое место (23,900 балла).

В индивидуальных соревнованиях Украину представляли Анастасия Икан, заменившая Таисию Онофрийчук, а также Полина Карика.

Икан заняла пятое место в упражнениях с мячом, а Карика — четвертое место в упражнениях с обручем и упражнениях с булавами, а также стала пятой в многоборье.

Следующими соревнованиями для художниц станут второй этап Кубка мира, который пройдет в Ташкенте (Узбекистан) с 10 по 12 апреля.

