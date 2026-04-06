Збірна України з художньої гімнастики виборола дві медалі на Гран-прі у французькому Тьє. Українки взяли золото та срібло.

У групових вправах українки були представлені у такому складі: Єлизавета Азза, Діана Баєва, Кіра Ширикіна, Поліна Городнича, Олександра Ющак та Валерія Перемета.

У багатоборстві українки заробили 49.100 балів, обійшовши найближчих переслідувачок команду Франції на 2.6 бала.

Також синьо-жовті здобули срібло у вправах з п’ятьма м’ячами, набравши 25.000 балів.

Зазначимо, що у фіналі з трьома обручами і двома парами булав команда України стала четвертою (23.900 балів).

В одиночних змаганнях українки були представлені Анастасією Ікан, яка замінила Таїсію Онофрійчук, а також Поліною Карікою.

Ікан стала п’ятою у вправах з м’ячем, а Каріка посіла четверте місце у вправах з обручем та вправах з булавами, а також стала п’ятою у багатоборстві.

Наступними змаганнями для художніх гімнасток стане другий етап Кубка світу, який відбудеться у Ташкенті (Узбекистан) із 10 до 12 квітня.

