С РФ и Белоруссии сняли санкции в водных видах спорта: что это значит
- World Aquatics разрешила РФ и Белоруссии выступать под флагами после проверок.
- Допуск включает все водные дисциплины после периода нейтрального статуса.
Санкции против России и Белоруссии сняли в водных видах спорта. Таким образом, спортсмены смогут соперничать под флагами этих стран в случае соблюдения специальных условий.
Об этом говорится в решении, принятом Международной федерацией водных видов спорта (World Aquatics).
РФ и Белоруссия вернули флаги: что это значит
Решение World Aquatics означает, что российские и белорусские спортсмены могут соперничать под национальной символикой в водных видах спорта. Речь идет, в частности, о соревнованиях по:
- плаванию;
- прыжкам в воду;
- артистическому плаванию;
- гайдайвингу;
- водному поло.
Заметим, что ранее на взрослом уровне из России и Белоруси полностью снимали санкции в дзюдо и самбо.
Теперь другие федерации, такие как волейбол и фехтование, ослабляли санкции только на юношеском уровне.
Снятие санкций с РФ и Белоруссии по решению World Aquatics означает, что спортсмены с этим гражданством могут соперничать под своим флагом только при определенных условиях.
Так, они должны пройти не менее четырех последовательных антидопинговых проверок с участием Международного агентства по тестированию (ITA).
Кроме того, должны проверить их биографии в подразделении добродетели водных видов спорта (AQIU).
– За последние три года World Aquatics и AQIU помогли понять, что конфликты могут оставаться вне спортивных соревнований. Мы решительно настроены обеспечить, чтобы бассейны и открытая вода оставались местами, где спортсмены со всех стран могут собираться вместе в мирных соревнованиях, – прокомментировал ситуацию президент World Aquatics Хусейн Аль Мусаллам.
В организации в настоящее время провели более 700 скринингов спортсменов с белорусской или российской спортивной национальностями. До этого, с 2023 года, они соревновались в “нейтральном” статусе в личных соревнованиях, а затем — в командных.
Напомним, 13 апреля стало известно, что сборная Украины должна сыграть с командой “России” на турнире по водному поло.