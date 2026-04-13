Санкции против России и Белоруссии сняли в водных видах спорта. Таким образом, спортсмены смогут соперничать под флагами этих стран в случае соблюдения специальных условий.

Об этом говорится в решении, принятом Международной федерацией водных видов спорта (World Aquatics).

РФ и Белоруссия вернули флаги: что это значит

Решение World Aquatics означает, что российские и белорусские спортсмены могут соперничать под национальной символикой в ​​водных видах спорта. Речь идет, в частности, о соревнованиях по:

плаванию;

прыжкам в воду;

артистическому плаванию;

гайдайвингу;

водному поло.

Заметим, что ранее на взрослом уровне из России и Белоруси полностью снимали санкции в дзюдо и самбо.

Теперь другие федерации, такие как волейбол и фехтование, ослабляли санкции только на юношеском уровне.

Снятие санкций с РФ и Белоруссии по решению World Aquatics означает, что спортсмены с этим гражданством могут соперничать под своим флагом только при определенных условиях.

Так, они должны пройти не менее четырех последовательных антидопинговых проверок с участием Международного агентства по тестированию (ITA).

Кроме того, должны проверить их биографии в подразделении добродетели водных видов спорта (AQIU).

– За последние три года World Aquatics и AQIU помогли понять, что конфликты могут оставаться вне спортивных соревнований. Мы решительно настроены обеспечить, чтобы бассейны и открытая вода оставались местами, где спортсмены со всех стран могут собираться вместе в мирных соревнованиях, – прокомментировал ситуацию президент World Aquatics Хусейн Аль Мусаллам.

В организации в настоящее время провели более 700 скринингов спортсменов с белорусской или российской спортивной национальностями. До этого, с 2023 года, они соревновались в “нейтральном” статусе в личных соревнованиях, а затем — в командных.

Напомним, 13 апреля стало известно, что сборная Украины должна сыграть с командой “России” на турнире по водному поло.

Источник : Суспільне

