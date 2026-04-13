Санкції проти Росії та Білорусі зняли у водних видах спорту. Таким чином, спортсмени зможуть змагатися під прапорами цих країн у випадку дотримання спеціальних умов.

Про це йдеться у рішенні, яке ухвалила Міжнародна федерація водних видів спорту (World Aquatics).

РФ та Білорусь повернули прапори: що це означає

Зазначається, що рішення World Aquatics означає, що російські та білоруські спортсмени можуть змагатися під національною символікою у водних видах спорту. Йдеться, зокрема про змагання з:

Зараз дивляться

плавання;

стрибків у воду;

артистичного плавання;

гайдайвінгу;

водного поло.

Зауважимо, що раніше на дорослому рівні з Росії та Білорусі повністю знімали санкції в дзюдо та самбо.

Наразі інші федерації, такі як волейбол та фехтування, послабляли санкції лише на юнацькому рівні.

Зняття санкцій з РФ та Білорусі за рішенням World Aquatics означає, що спортсмени з цим громадянством можуть змагатися під своїм прапором лише за певних умов.

Так, вони повинні пройти щонайменше чотири послідовні антидопінгові перевірки за участі Міжнародного агентства з тестування (ITA).

Крім того, мають перевірити їхні біографії в Підрозділі доброчесності водних видів спорту (AQIU).

– За останні три роки World Aquatics та AQIU допомогли зрозуміти, що конфлікти можуть залишатися поза спортивними змаганнями. Ми рішуче налаштовані забезпечити те, щоб басейни та відкрита вода залишалися місцями, де спортсмени з усіх країн можуть збиратися разом у мирних змаганнях, – прокоментував ситуацію президент World Aquatics Хусейн Аль Мусаллам.

В організації наразі зробили понад 700 скринінгів спортсменів із білоруською або російською спортивною національностями. До цього, з 2023 року, вони змагалися в “нейтральному” статусі в особистих змаганнях, та згодом – у командних.

Нагадаємо, 13 квітня стало відомо, що збірна України має зіграти з командою “Росії” на турнірі з водного поло.

Джерело : Суспільне

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.