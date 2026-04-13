Україна вперше зіграє на спортивній арені проти Росії із 2022 року. Це буде поєдинок за сьому місце другого дивізіону на турнірі з водного полу FINA Men’s Water Polo World Cup, який триває на Мальті.

Синьо-жовті в 1/4 фіналу поступилися команді Грузії.

Минулого року World Aquatics допустила у “нейтральному” статусі російських і білоруських вотерполістів до участі у міжнародних турнірах. Вони виступають так із 1 січня 2026 року.

Україна за результатами трьох матчів посіла 15-те місце на основному етапі, в результаті чого вийшла до плейоф. Водночас “нейтральна” команда росіян фінішувала першою.

Проте на стадії 1/4 фіналу обидві команди програли та потрапили у боротьбу за 5-8 місця. Після поразки у чвертьфіналі українці програли Австралії, а “нейтральні” – Румунії.

Таким чином сітка звела команди за поєдинок за сьоме місце. Це буде перша гра після початку повномасштабного вторгнення, коли Україна гратиме проти команди “Росії”.

Востаннє в командних видах спорту збірні перетиналися на Євро-2022 з футзалу у лютому. Тоді матч завершився поразкою “синьо-жовтих” 2:3.

Матч за сьоме місце Кубка світу з водного поло має відбутися у понеділок, 13 квітня, о 16:00 за київським часом.

