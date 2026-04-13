Украина впервые с 2022 года сыграет на спортивной арене против России. Это будет матч за седьмое место второго дивизиона на турнире по водному поло FINA Men’s Water Polo World Cup, который проходит на Мальте.

Сине-желтые в 1/4 финала уступили команде Грузии.

На турнире по водному поло Украина сыграет против “России”

В прошлом году World Aquatics допустила в «нейтральном» статусе российских и белорусских воднополовцев к участию в международных турнирах. Они выступают так с 1 января 2026 года.

Украина по результатам трех матчей заняла 15-е место на основном этапе, в результате чего вышла в плей-офф. В то же время “нейтральная” команда россиян финишировала первой.

Однако на стадии 1/4 финала обе команды проиграли и попали в борьбу за 5-8 места. После поражения в четвертьфинале украинцы уступили Австралии, а “нейтральные” – Румынии.

Таким образом, сетка свела команды в матче за седьмое место. Это будет первая игра после начала полномасштабного вторжения, когда Украина сыграет против команды “России”.

Последний раз в командных видах спорта сборные пересекались на Евро-2022 по футзалу в феврале. Тогда матч завершился поражением сине-желтых со счетом 2:3.

Матч за седьмое место Кубка мира по водному поло состоится в понедельник, 13 апреля, в 16:00 по киевскому времени.

