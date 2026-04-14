Шахтер в четверг, 16 апреля, сыграет ответный матч 1/4 финала Лиги конференций УЕФА против голландского АЗ. Игра состоится на стадионе АФАС в Алкмаре.

Начало матча – в 19:45 по киевскому времени.

АЗ Алкмар – Шахтер: прогноз букмекеров

По мнению букмекеров, фаворитом в матче АЗ Алкмар – Шахтер являются подопечные Ле-Роя Эхтельда.

Сейчас смотрят

На победу нидерландской команды принимают ставки с коэффициентом 2.01. Успех украинского клуба оценивают в 3.61. Ничейный результат матча АЗ – Шахтер в основное время – 3.92.

Согласно прогнозу букмекеров, на то, что Шахтер выйдет в полуфинал, дают коэффициент 1.08, тогда как проход АЗ оценивают в 8.81.

В истории противостояний команды пересекались четыре раза. В сезоне-2004/05 в Кубке УЕФА оба матча завершились в пользу голландского клуба. В 2023 году команды провели товарищеский матч, который закончился результативной ничьей 3:3.

На прошлой неделе финальный свисток зафиксировал победу подопечных Арды Турана со счетом 3:0.

Победитель двухматчевого противостояния в 1/2 финала Лиги конференций сыграет с победителем пары Кристал Пэлас – Фиорентина.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.