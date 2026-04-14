Зеленский заявил, что нефтепровод Дружба отремонтируют до конца апреля
Президент Владимир Зеленский заявил, что разрушенный российской ракетой нефтепровод Дружба смогут восстановить на уровне, достаточном для его функционирования, до конца апреля.
— Резервуары все не будут отремонтированы, это долгий процесс, но это вопрос о другом. Сможет ли он функционировать? Да. До конца апреля, – отметил глава государства.
Он также выразил надежду на то, что у Украины будет хорошее сотрудничество с новой властью в Венгрии.
Напомним, Виктор Орбан заявил, что Будапешт не разблокирует ни одно благоприятное для Украины решение, в частности одобрение 20-го пакета санкций против РФ и утверждение кредита на €90 млрд, пока Киев не восстановит поставки российской нефти по трубопроводу Дружба.
Позже Зеленский сообщил, что ремонт нефтепровода Дружба, который был поврежден из-за российских атак, завершится этой весной.
Будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр 13 апреля заявил, что его страна продолжит покупать российскую нефть, но также будет стремиться диверсифицировать закупку энергоносителей.