Европейская комиссия ожидает, что первый транш кредита для Украины в рамках пакета на €90 млрд будет предоставлен во втором квартале 2026 года.

Об этом во вторник, 14 апреля, заявил представитель Еврокомиссии Балаж Уйвари, пишет Европейская правда.

Когда Украина получит первый транш из пакета в €90 млрд

Он отметил, что Еврокомиссия планирует направить первые средства из общего объема €90 млрд до конца второго квартала 2026 года.

Сейчас смотрят

— Мы остаемся привержены осуществлению первой выплаты в рамках этого пакета в течение второго полугодия этого года, – заявил Уйвари.

Он напомнил, что решение о кредите для Украины на €90 млрд на 2026–2027 годы приняли на уровне лидеров ЕС.

— Мы, конечно, ожидаем, что все лидеры ЕС, все государства-члены будут придерживаться своих обязательств. И если я могу напомнить слова президента (фон дер Ляйен, — Ред.), она сказала, что мы предоставим заем так или иначе. Сейчас важные элементы пакета уже внедрены, – сообщил представитель.

Он уточнил, что ЕС на этом этапе должен принять еще три документа. Среди них – финализация Меморандума о взаимопонимании, который станет основой канала макрофинансовой помощи в рамках пакета.

Также речь идет об обновлении Плана Украины в рамках механизма Ukraine Facility, через который ЕС предоставляет бюджетную поддержку, и подготовке кредитного соглашения.

— Мы уже приняли Стратегию финансирования Украины, которая позволяет нам определить, сколько средств мы собираемся предоставить Украине, на какие цели и через какие каналы, – сказал Уйвари.

Он добавил, что между сторонами продолжаются активные контакты.

— Продвигаемся настолько быстро, насколько можем, – подчеркнул он.

Напомним, Венгрия заблокировала предоставление Украине кредита в €90 млрд от ЕС.

Она отказалась поддержать один из трех документов, которые одобрил Европейский парламент и которые необходимы для выделения средств. Речь идет об изменениях к долгосрочному бюджету ЕС на 2021–2027 годы.

Будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что не будет выступать против кредита ЕС для Украины на €90 млрд, поскольку решение уже принято.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.