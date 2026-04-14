Оскароносная актриса Николь Кидман решила освоить необычную, но чрезвычайно важную профессию.

Голливудская звезда объявила, что проходит обучение, чтобы стать доулой смерти — сопровождающей в процессе умирания.

Об этом она рассказала во время выступления в Университете Сан-Франциско в рамках серии лекций Silk Speaker Series.

Что вдохновило Николь Кидман

Кидман призналась, что идея возникла после смерти ее матери. Женщина ушла из жизни в 2024 году, ей было 84 года. Несмотря на то, что семья старалась быть рядом, актриса почувствовала, что близким не всегда под силу оказать необходимую поддержку самостоятельно.

— Когда моя мама уходила из жизни, она была одинока. Семья могла оказать лишь определенную помощь. У нас с сестрой много детей, карьера, работа… Мы хотели заботиться о ней, ведь отца уже не было рядом. Именно тогда я подумала: “Как бы я хотела, чтобы в мире были люди, которые могут просто сидеть рядом беспристрастно, дарить утешение и заботу”, — поделилась Кидман.

Актриса понимает, что ее новое увлечение может показаться некоторым “странным”, однако для нее это логичное расширение жизненного опыта и возможность помочь другим.

Кто такие доулы смерти

В отличие от врачей или медсестер, доула смерти — это немедицинский компаньон. Ее главная задача — сопровождать человека и его семью в период неизлечимой болезни или во время завершения жизни.

Согласно международным стандартам, такие специалисты оказывают эмоциональную и психологическую поддержку — помогают принять неизбежное и справиться со страхами, обеспечивают духовное сопровождение независимо от вероисповедания человека, а также практическую помощь — в частности, в организации пространства вокруг больного и поддержке родных.

Тренд в Голливуде: кто еще выбрал этот путь

Николь Кидман — не единственная представительница киноиндустрии, которая заинтересовалась этой темой.

Режиссер Хлоя Чжао также прошла соответствующее обучение. Она объясняла это желанием побороть собственный страх перед смертью, который мешал ей жить полной жизнью.

Несмотря на новое обучение, Кидман не бросает актерскую карьеру. В ближайшее время зрители увидят ее в криминально-драматическом сериале Скарпетта, комедийном мини-сериале У Марго проблемы с деньгами, а также в сиквеле фантастического фильма Практическая магия 2.

Источник : Variety

