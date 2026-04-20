История олимпийской чемпионки и легенды мирового фехтования Ольги Харлан выйдет на больших экранах.

Художественную ленту снимают в жанре байопика и спортивной драмы, однако ее история выходит далеко за пределы спортивных достижений.

Над созданием фильма работают UnitedContentHUB и Starlight Media при содействии Национального олимпийского комитета Украины.

По словам самой Ольги, ее жизненный путь сосредоточен не только на спорте или борьбе, но и на выборе, выдержке, переломных моментах и силе, которая позволяет подняться.

— Я хочу, чтобы мы вместе передали это максимально честно, без прикрас, но с большой верой в то, что правдивые истории могут вдохновлять. Я надеюсь, что наш фильм станет не просто пересказом фактов, а живой эмоцией, чтобы каждый, кто его увидит, почувствовал энергию, которую я не раз находила в критические моменты, и понял, что мы все способны пройти через многое, если не сдаемся, — поделилась Ольга Харлан.

В фильме зрители увидят не только победы спортсменки на международной арене, но и личную драму, внутреннюю борьбу и историю преодоления препятствий.

Над сценарием работает Мария Ткачук вместе с коллегой из Голливуда Стивом Капланом.

Создатели ленты уверены, что она найдет отклик у широкой зрительской аудитории не только в Украине, но и за ее пределами. Ведь борьба за справедливость, человеческое достоинство и сила личности — это универсальные ценности.

— Ольга Харлан — это голос современной Украины: сильной, осознанной и не боящейся отстаивать свои ценности. Было принципиально говорить о ней как о самодостаточной фигуре — человеке с масштабом, влиянием и четкой позицией. Как сопродюсер, я сознательно хотела отойти от одномерного образа чемпионки. Наша задача состояла в том, чтобы создать живую, многослойную историю, где есть не только победы, но и сомнения, давление и эмоциональная сложность. Для меня важно создавать проекты, которые имеют потенциал выходить за пределы локального рынка и при этом остаются аутентичными. Именно в этом балансе сегодня рождается сильный украинский сторителлинг. И именно такие истории сегодня имеют международный потенциал, — считает сопродюсер Мария Костина.

Особое внимание авторы уделят теме противодействия гибридной российской агрессии в сфере спорта высоких достижений. Когда принципиальность, достоинство и сила характера способны отстаивать свою позицию даже в самых сложных обстоятельствах.

— Наша Оля — пример того, как внутренняя стойкость и принципиальность могут стать оружием не менее мощным, чем сабля. Для меня, как для ее тренера, это большая гордость — видеть, как ее путь выходит за пределы спортивного зала и становится символом борьбы за достоинство, правду и страну, — говорит президент НОК Украины Вадим Гутцайт.

Пока название фильма, а также актерский состав не раскрывают. В частности, неизвестно, кто именно сыграет Ольгу Харлан.

Выход фильма в национальный прокат запланирован на начало 2027 года.

Разработка проекта представлена на конкурсной основе в рамках государственной программы Тысячевесна Министерства культуры Украины, инициированной президентом Владимиром Зеленским.

