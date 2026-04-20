Історія олімпійської чемпіонки та легенди світового фехтування Ольги Харлан вийде на великих екранах.

Художню стрічку знімають у жанрі байопіку та спортивної драми, проте її історія виходить далеко за межі спортивних досягнень.

Над створенням фільму працюють UnitedContentHUB та Starlight Media за сприяння Національного олімпійського комітету України.

Про Ольгу Харлан знімають кіно

За словами самої Ольги, її життєвий шлях зосереджений не лише на спорті чи боротьбі, а й на виборі, витримці, моментах, що ламають, і силі, яка дозволяє піднятися.

— Я хочу, щоб ми разом передали це максимально чесно, без прикрас, але з великою вірою в те, що правдиві історії можуть надихати. Я очікую, що наш фільм стане не просто переказом фактів, а живою емоцією, щоб кожен, хто його побачить, відчув енергію, яку я не раз знаходила в критичні моменти, і зрозумів, що ми всі здатні пройти через багато, якщо не здаємося, — поділилась Ольга Харлан.

У фільмі глядачі побачать не лише перемоги спортсменки на міжнародній арені, а й особисту драму, внутрішню боротьбу та історію подолання перешкод.

Хто працює над стрічкою

Над сценарієм працює Марія Ткачук разом із колегою з Голлівуду Стівом Капланом.

Творці стрічки впевнені, що вона відгукнеться широкій глядацькій аудиторії не лише в Україні, а й за її межами. Адже боротьба за справедливість, людська гідність та сила особистості є універсальними цінностями.

— Ольга Харлан – це голос сучасної України: сильної, усвідомленої і такої, що не боїться відстоювати свої цінності. Було принципово говорити про неї як про самодостатню фігуру — людину з масштабом, впливом і чіткою позицією. Як співпродюсерка, я свідомо хотіла відійти від одновимірного образу чемпіонки. Наше завдання було створити живу, багатошарову історію, де є не тільки перемоги, а й сумніви, тиск і емоційна складність. Для мене важливо створювати проєкти, що мають потенціал виходити за межі локального ринку і водночас залишаються автентичними. Саме в цьому балансі сьогодні народжується сильний український сторітелінг. І саме такі історії сьогодні мають міжнародний потенціал, — вважає співпродюсерка Марія Костіна.

Особливу увагу автори приділять темі протидії гібридній російській агресії на території спорту високих досягнень. Коли принциповість, гідність та сила характеру здатні відстоювати свою позицію навіть у найскладніших обставинах.

— Наша Оля — приклад того, як внутрішня стійкість і принциповість можуть стати зброєю не менш потужною, ніж шабля. Для мене, як для її тренера, це велика гордість — бачити, як її шлях виходить за межі спортивного залу і стає символом боротьби за гідність, правду і країну, — каже президент НОК України Вадим Гутцайт.

Наразі назву фільму, а також акторський склад не розкривають. Зокрема невідомо, хто саме зіграє Ольгу Харлан.

Реліз стрічки в національному прокату заплановано на початок 2027 року.

Розробку проєкту подано на конкурсній основі державної програми Тисячовесна Міністерства культури України, що ініціював президентом Володимир Зеленський.

