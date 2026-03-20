Мальчик или девочка: Харлан раскрыла пол своего первенца
- Ольга Харлан и Луиджи Самеле опубликовали фотосессию, в которой на последнем кадре раскрыли пол ребенка.
- Для Харлан это будет первый ребенок – она впервые станет мамой.
Олимпийская чемпионка по фехтованию Ольга Харлан со своим женихом, итальянским спортсменом Луиджи Самеле, раскрыли пол будущего ребенка.
Спортсмены опубликовали совместный пост в Instagram.
Харлан раскрыла пол будущего ребенка
Пара опубликовала несколько трогательных снимков из фотосессии, где сообщила пол будущего ребенка.
– Мы готовы раскрыть наш секрет. Пролистай до конца, – говорится в посте.
На последнем фото на животе беременной Харлан написано: It’s a girl (Это девочка).
Напомним, Ольга Харлан сообщила в начале апреля, что готовится впервые стать мамой. Спортсменка опубликовала трогательное видео, отметив, что совсем скоро в ее жизни начнется новый важный этап.
35-летняя Харлан является самой титулованной украинской спортсменкой в истории Олимпийских игр. За свою карьеру она завоевала шесть наград, из которых две золотые.