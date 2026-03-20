Олимпийская чемпионка по фехтованию Ольга Харлан со своим женихом, итальянским спортсменом Луиджи Самеле, раскрыли пол будущего ребенка.

Спортсмены опубликовали совместный пост в Instagram.

Пара опубликовала несколько трогательных снимков из фотосессии, где сообщила пол будущего ребенка.

– Мы готовы раскрыть наш секрет. Пролистай до конца, – говорится в посте.

На последнем фото на животе беременной Харлан написано: It’s a girl (Это девочка).

Напомним, Ольга Харлан сообщила в начале апреля, что готовится впервые стать мамой. Спортсменка опубликовала трогательное видео, отметив, что совсем скоро в ее жизни начнется новый важный этап.

35-летняя Харлан является самой титулованной украинской спортсменкой в истории Олимпийских игр. За свою карьеру она завоевала шесть наград, из которых две золотые.

