Українська важкоатлетка Каміла Конотоп стала абсолютною чемпіонкою Європи-2026, що триває у Грузії.

Вона перемогла в ривку та поштовху й очолила рейтинг за сумою балів.

У ваговій категорії до 58 кг на змаганнях Україна була представлена Камілою Конотоп та Ольгою Івженко.

Каміла єдиною з учасниць своєї вагової категорії показала результат у 100 кг, випередивши італійку на шість кіголграм.

Івженко намагалася підняти штангу вагою 97 та 98 кг, але усі три спроби були невдалі.

У поштовху українські важкоатлетки продемонстрували два найкращі результати на змаганнях. Конотоп підкорила вагу у 121 кг, а Івженко в 120 кг.

За сумою балів Конотоп завершила виступи на чемпіонаті Європи з 221 кг, що дозволило їй здобути золото. Другою стала вірменка Олександра Грігорян, а третьою “нейтральна” Ольга Те.

Таким чином Конотоп стала абсолютною чемпіонкою Європи, вигравши в усіх дисциплінах. А Ольга Івженко у стала срібною призеркою Євро-2026.

Конотоп вчетверте у кар’єрі стала абсолютною чемпіонкою Європи. Раніше вона перемагала на чемпіонаті Європи у 2021, 2023 та 2024 роках.

