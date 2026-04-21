Конотоп вчетверте стала абсолютною чемпіонкою Європи з важкої атлетики
- Конотоп виграла ривок, поштовх і суму (221 кг), ставши абсолютною чемпіонкою Європи-2026 у категорії до 58 кг.
- Українка вчетверте у кар’єрі виграла Євро, підтвердивши статус однієї з найсильніших важкоатлеток континенту.
Українська важкоатлетка Каміла Конотоп стала абсолютною чемпіонкою Європи-2026, що триває у Грузії.
Вона перемогла в ривку та поштовху й очолила рейтинг за сумою балів.
Конотоп – абсолютна чемпіонка Європи-2026
У ваговій категорії до 58 кг на змаганнях Україна була представлена Камілою Конотоп та Ольгою Івженко.
Каміла єдиною з учасниць своєї вагової категорії показала результат у 100 кг, випередивши італійку на шість кіголграм.
Івженко намагалася підняти штангу вагою 97 та 98 кг, але усі три спроби були невдалі.
У поштовху українські важкоатлетки продемонстрували два найкращі результати на змаганнях. Конотоп підкорила вагу у 121 кг, а Івженко в 120 кг.
За сумою балів Конотоп завершила виступи на чемпіонаті Європи з 221 кг, що дозволило їй здобути золото. Другою стала вірменка Олександра Грігорян, а третьою “нейтральна” Ольга Те.
Таким чином Конотоп стала абсолютною чемпіонкою Європи, вигравши в усіх дисциплінах. А Ольга Івженко у стала срібною призеркою Євро-2026.
Конотоп вчетверте у кар’єрі стала абсолютною чемпіонкою Європи. Раніше вона перемагала на чемпіонаті Європи у 2021, 2023 та 2024 роках.