Двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо поделился своими мыслями о будущем, заявив, что по-прежнему полон мотивации и надеется, что это не его последний сезон.

Об этом пишет издание Motorsport.

Фернандо Алонсо о дальнейшей карьере

В свои 44 года Алонсо является самым старшим гонщиком на стартовой решетке Формулы-1. Он дебютировал в королевских гонках на Гран-при Австралии 2001 года и выступал за такие команды, как Minardi, Renault, McLaren, Ferrari и Alpine. Сейчас испанец выступает за Aston Martin с 2023 года.

Хотя команда из Сильверстоуна начала сезон 2026 года с некоторыми трудностями, Алонсо подчеркнул, что сам поймет, когда придет время завершить карьеру, но пока что он все еще любит то, чем занимается.

– Я люблю то, что делаю. Я люблю гонки. Я провел свою первую гонку, когда мне было три года, а сейчас мне 44, так что 41 год своей жизни я провел за рулем. Поэтому, когда наступит момент, когда мне придется прекратить гонки, это будет очень тяжелое решение, которое будет трудно принять, — сказал Алонсо.

Алонсо добавил, что время покажет, и он это почувствует. По его словам, сейчас он не чувствует, что этот момент уже наступил.

– Я чувствую себя конкурентоспособным, мотивированным, я счастлив, когда сижу за рулем. Так что, да, надеюсь, это не последний сезон, – добавил Алонсо.

Пока Aston Martin борется с проблемами со своим болидом 2026 года и силовым агрегатом Honda, Алонсо и его напарник Лэнс Стролл отстают в зачете пилотов, занимая соответственно 21-е и 22-е места.

После пятинедельного перерыва, вызванного отменой Гран-при Саудовской Аравии и Бахрейна, паддок Формулы-1 отправляется в США на Гран-при Майами, которое пройдет на стадионе Хард-Рок с 1 по 3 мая.

