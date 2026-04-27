Дворазовий чемпіон Формули-1 Фернандо Алонсо поділився думками щодо свого майбутнього, заявивши, що він як і раніше сповнений мотивації та сподівається, що це не останній його сезон.

Про це пише видання Motorsport.

Фернандо Алонсо про подальшу кар’єру

У свої 44 роки Алонсо є найстаршим пілотом на стартовій решітці Формули-1. Він дебютував у королівських перегонах на Гран-прі Австралії 2001 року і виступав за такі команди, як Minardi, Renault, McLaren, Ferrari та Alpine. Зараз іспанець виступає за Aston Martin з 2023 року.

Хоча команда з Сільверстоуна розпочала сезон 2026 року з певних труднощів, Алонсо наголосив, що сам зрозуміє, коли настане час завершити кар’єру, але поки що він все ще любить те, чим займається.

– Я люблю те, що роблю. Я люблю гонки. Я провів свою першу гонку, коли мені було три роки, а зараз мені 44, тож 41 рік свого життя я провів за кермом. Тож коли настане момент, коли я муситиму припинити гонки, це буде дуже важке рішення, яке буде важко прийняти, — сказав Алонсо.

Алонсо додав, що час покаже і він відчує це. За його словами, зараз він не відчуває, що цей час уже настав.

– Я відчуваю себе конкурентоспроможним, мотивованим, я щасливий, коли сиджу за кермом. Тож, так, сподіваюся, це не останній сезон, – додав Алонсо.

Поки Aston Martin бореться з проблемами зі своїм болідом 2026 року та силовим агрегатом Honda, Алонсо та його напарник Ленс Стролл відстають у заліку пілотів, посідаючи відповідно 21-е та 22-е місця.

Після п’ятитижневої перерви через скасування Гран-прі Саудівської Аравії та Бахрейну, паддок Формули-1 вирушає до США на Гран-прі Маямі, яке відбудеться на стадіоні Хард Рок з 1-3 травня.

