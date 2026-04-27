Двоє африканських бігунів на довгі дистанції побили рекорд, подолавши марафон на дистанції 42,2 км менш ніж за 2 години.

Про це повідомляє AP News.

На Лондонському марафоні побили світовий рекорд

Кенієць Себастіан Саве виграв Лондонський марафон з результатом 1 година, 59 хвилин і 30 секунд, покращивши попередній світовий рекорд на вражаючі 65 секунд.

Зараз дивляться

Він випередив ефіопа Йоміфа Кеджелчу, який біг свій перший марафон і фінішував з результатом 1:59.41.

Якоб Кіплімо з Уганди посів третє місце, фінішувавши з результатом 2:00.28. Це на сім секунд краще за попередній світовий рекорд, який належав кенійцю Келвіну Кіптуму.

Згідно з легендою, дистанція марафону співпадає з відстанню, яку в античні часи пробіг грецький воїн від Марафона до Афін, щоб повідомити про військову перемогу.

Саве та Кеджелча відірвалися від групи після 30 км, а потім кенієць випередив угандійця на останніх двох кілометрах. Вболівальники зустріли його гучними оваціями, коли він мчав до фінішу на бульварі Малл.

– Я думаю, що вони дуже допомагають. Бо якби не вони, ти б не відчував, що тебе так люблять… коли вони кричать, ти відчуваєш себе таким щасливим і сильним, – сказав Саве.

Він додав, що це був “день, який я запам’ятаю назавжди”, і подякував величезній юрбі, яка вишикувалася вздовж вулиць британської столиці.

В марафонському забігу серед жінок перемогла ефіопка Тігст Ассефа з часом 2:15:41 години. Вона на дев’ять секунд покращила власний світовий рекорд, який встановила у Лондоні минулого року.

Нагадаємо, попередній володар світового рекорду Келвін Кіптум загинув у 2024 році у Кенії внаслідок автокатастрофи. Він втратив контроль над своїм автомобілем та врізався у дерево.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.