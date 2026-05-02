Самый большой титул в карьере: Марта Костюк выиграла турнир WTA 1000 в Мадриде
Украинская теннисистка Марта Костюк стала чемпионкой турнира WTA 1000 в Мадриде, впервые выиграв соревнования такого уровня.
Об этом сообщила Федерация тенниса Украины.
В финале Марта Костюк встретилась с девятой сеяной, “нейтральной” Миррой Андреевой. Это была их вторая очная встреча — и во второй раз победила украинка.
Первый сет начался ровно: до счета 2:2 соперницы брали свои геймы. После этого Костюк выиграла три гейма подряд и завершила партию со счетом 6:3.
Во втором сете россиянка Андреева сначала повела и выиграла три гейма подряд. Но Костюк смогла отыграться, сравнять счет и в концовке дожать соперницу — 7:5.
В итоге украинка выиграла матч в двух сетах — 6:3, 7:5.
Это самый большой титул в карьере Марты Костюк — она впервые выиграла турнир уровня WTA 1000.
В то же время в 2026 году это уже ее второй трофей — ранее она победила на турнире в Руане. Всего у нее теперь три титула в карьере.
Также Костюк установила новый личный рекорд в рейтинге — поднялась на 15-е место в мире.
Она стала лишь второй украинкой в истории, которая выигрывала турнир WTA 1000. До этого это удавалось Элине Свитолиной.
Этот сезон уже стал для Костюк самым успешным в карьере.