Украинская теннисистка Марта Костюк стала чемпионкой турнира WTA 1000 в Мадриде, впервые выиграв соревнования такого уровня.

Об этом сообщила Федерация тенниса Украины.

В финале Марта Костюк встретилась с девятой сеяной, “нейтральной” Миррой Андреевой. Это была их вторая очная встреча — и во второй раз победила украинка.

CUE THE BACKFLIP 🤩@marta_kostyuk races to her FIRST career WTA 1000 title with a straight sets win over Andreeva!#MMOPEN pic.twitter.com/sRIJwo8u9M — wta (@WTA) May 2, 2026

Первый сет начался ровно: до счета 2:2 соперницы брали свои геймы. После этого Костюк выиграла три гейма подряд и завершила партию со счетом 6:3.

Во втором сете россиянка Андреева сначала повела и выиграла три гейма подряд. Но Костюк смогла отыграться, сравнять счет и в концовке дожать соперницу — 7:5.

В итоге украинка выиграла матч в двух сетах — 6:3, 7:5.

Это самый большой титул в карьере Марты Костюк — она впервые выиграла турнир уровня WTA 1000.

В то же время в 2026 году это уже ее второй трофей — ранее она победила на турнире в Руане. Всего у нее теперь три титула в карьере.

Также Костюк установила новый личный рекорд в рейтинге — поднялась на 15-е место в мире.

Она стала лишь второй украинкой в истории, которая выигрывала турнир WTA 1000. До этого это удавалось Элине Свитолиной.

Этот сезон уже стал для Костюк самым успешным в карьере.

Источник : Суспільне

