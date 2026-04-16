Первая ракетка Украины Элина Свитолина победой начала выступление на турнире WTA 500 в немецком Штутгарте.

Украинка, являющаяся четвертой сеяной, пропустила предварительный раунд, а в 1/8 финала встретилась с немкой украинского происхождения Евой Лис.

В двух сетах Свитолина одержала победу с разгромным счетом 6:1, 6:0.

Теннисистки провели на корте 55 минут, за которые Элина сделала шесть эйсов, как и соперница допустила четыре двойные ошибки, а также реализовала шесть из 12 брейк-пойнтов.

В первом сете Свитолина отдала лишь один гейм, а во второй партии победила всухую со счетом 6:0.

Победа позволила Элине выйти в свой третий четвертьфинал на турнире в Штутгарте в карьере.

Следующей соперницей украинки станет победительница матча между «нейтральной» Екатериной Александровой и чешкой Линдой Носковой, которые занимают 13-е и 14-е места в рейтинге WTA соответственно.

В Штутгарте Свитолина выступает впервые с сезона-2021, когда уступила в полуфинале бывшей первой ракетке мира Эшли Барти.

