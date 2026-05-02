Українська тенісистка Марта Костюк стала чемпіонкою турніру WTA 1000 у Мадриді, вперше вигравши змагання такого рівня.

Про це повідомила Федерація тенісу України.

Марта Костюк виграла турнір WTA 1000 у Мадриді: що відомо

У фіналі Марта Костюк зустрілася з дев’ятою сіяною, “нейтральною” Міррою Андрєєвою. Це була їхня друга очна зустріч — і вдруге перемогла українка.

Зараз дивляться

CUE THE BACKFLIP 🤩@marta_kostyuk races to her FIRST career WTA 1000 title with a straight sets win over Andreeva!#MMOPEN pic.twitter.com/sRIJwo8u9M — wta (@WTA) May 2, 2026

Перший сет почався рівно: до рахунку 2:2 суперниці брали свої гейми. Після цього Костюк виграла три гейми поспіль і завершила партію з рахунком 6:3.

У другому сеті росіянка Андрєєва спочатку повела і виграла три гейми підряд. Але Костюк змогла відігратися, зрівняти рахунок і в кінцівці дотиснути суперницю — 7:5.

У підсумку українка виграла матч у двох сетах — 6:3, 7:5.

Це найбільший титул у кар’єрі Марти Костюк — вона вперше виграла турнір рівня WTA 1000.

Водночас у 2026 році це вже її другий трофей — раніше вона перемогла на турнірі в Руані. Загалом у неї тепер три титули в кар’єрі.

Також Костюк встановила новий особистий рекорд у рейтингу — піднялася на 15-те місце у світі.

Вона стала лише другою українкою в історії, яка вигравала турнір WTA 1000. До цього це вдавалося Еліні Світоліній.

Цей сезон уже став для Костюк найуспішнішим у кар’єрі.

Джерело : Суспільне

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.