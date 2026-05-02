Найбільший титул у кар’єрі: Марта Костюк виграла турнір WTA 1000 у Мадриді
- Марта Костюк виграла турнір WTA 1000 у Мадриді.
- Це її перший титул такого рівня.
Українська тенісистка Марта Костюк стала чемпіонкою турніру WTA 1000 у Мадриді, вперше вигравши змагання такого рівня.
Про це повідомила Федерація тенісу України.
Марта Костюк виграла турнір WTA 1000 у Мадриді: що відомо
У фіналі Марта Костюк зустрілася з дев’ятою сіяною, “нейтральною” Міррою Андрєєвою. Це була їхня друга очна зустріч — і вдруге перемогла українка.
CUE THE BACKFLIP 🤩@marta_kostyuk races to her FIRST career WTA 1000 title with a straight sets win over Andreeva!#MMOPEN pic.twitter.com/sRIJwo8u9M
— wta (@WTA) May 2, 2026
Перший сет почався рівно: до рахунку 2:2 суперниці брали свої гейми. Після цього Костюк виграла три гейми поспіль і завершила партію з рахунком 6:3.
У другому сеті росіянка Андрєєва спочатку повела і виграла три гейми підряд. Але Костюк змогла відігратися, зрівняти рахунок і в кінцівці дотиснути суперницю — 7:5.
У підсумку українка виграла матч у двох сетах — 6:3, 7:5.
Це найбільший титул у кар’єрі Марти Костюк — вона вперше виграла турнір рівня WTA 1000.
BACK TO BACK TITLES 🏆😤
🧱Rouen
🧱 Madrid@marta_kostyuk | #MMOPEN pic.twitter.com/cB0ptHc6FS
— wta (@WTA) May 2, 2026
Водночас у 2026 році це вже її другий трофей — раніше вона перемогла на турнірі в Руані. Загалом у неї тепер три титули в кар’єрі.
Також Костюк встановила новий особистий рекорд у рейтингу — піднялася на 15-те місце у світі.
Вона стала лише другою українкою в історії, яка вигравала турнір WTA 1000. До цього це вдавалося Еліні Світоліній.
Цей сезон уже став для Костюк найуспішнішим у кар’єрі.