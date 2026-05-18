Міжнародна федерація гімнастики (World Gymnastics) зняла всі обмеження з Росії та Білорусі. Рішення ухвалив виконавчий комітет організації.

Про це йдеться на офіційному сайті World Gymnastics.

З РФ та Білорусі зняли санкції у гімнастиці

– Виконавчий комітет ухвалив рішення скасувати всі обмеження, що діяли щодо російських та білоруських спортсменів з лютого 2022 року, з негайним набуттям чинності, – йдеться у повідомленні.

Це означає, що спеціальні правила FIG щодо участі спортсменів та персоналу AIN (з нейтральним статусом) більше не діють.

Зараз дивляться

Рішення означає, що російським та білоруським гімнастам дозволено змагатися під національною символікою, із прапором та гімном на всіх міжнародних стартах під егідою організації.

Виконком World Gymnastics ухвалив оновлення щодо Росії та Білорусі на засіданні в Шарм-ель-Шейху (Єгипет) 16-17 травня 2026 року.

World Gymnastics є керівним органом, що регулює змагання зі спортивної гімнастики, художньої гімнастики, гімнастичних аеробіки та акробатики, стрибків на батуті, паркуру тощо.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.