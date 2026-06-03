Гоночная команда Ferrari объявила о заключении нового многолетнего соглашения с Шарлем Леклером. По его условиям, гонщик из Монако будет выступать за Скудерию в ближайшие сезоны.

Об этом сообщает пресс-служба Формулы-1.

Леклер подписал новый контракт с Ferrari

Леклерк присоединился к Скудерии в сезоне 2019 года. За годы, проведенные в Ferrari, Леклер подарил тифози немало поводов для радости – в частности, победы на трассе в Монце в 2019 и 2024 годах, а также эмоциональную победу на родной трассе в Монако в 2024 году.

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Сейчас монегаск занимает второе место по количеству выступлений за команду, уступая лишь Михаэлю Шумахеру.

– Я чрезвычайно счастлив продолжать это путешествие вместе с Ferrari. Для меня это всегда было гораздо больше, чем просто команда. Это команда, которую я любил и о которой мечтал стать ее частью еще с детства, и за все эти годы она стала для меня второй семьей, – сказал Леклер.

He’s here to stay We are delighted to confirm that Charles Leclerc has agreed a new deal with Scuderia Ferrari HP pic.twitter.com/Lp8BSr458c — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) June 3, 2026

Руководитель команды Ferrari Фред Вассер добавил, что Шарль уже много лет является частью семьи Ferrari, и это продление контракта кажется руководству “вполне естественным”.

– Мы ценим его талант, нам нравится его решительность и то, как он относится к повседневной работе с людьми в Скудерии, как на трассе, так и за ее пределами. Мы знаем, как много этот проект для него значит, и рады продолжать работать над достижением наших общих целей, – заявил он.

В текущем сезоне после пяти проведенных этапов Гран-при Формулы-1 Шарль Леклер занимает третье место в индивидуальном зачете с 75 очками. Его напарник Льюис Хэмилтон идет четвертым (72 очка).

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