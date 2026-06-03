Гоночна команда Ferrari оголосила про укладення нової багаторічної угоди з Шарлем Леклером. За її умовами, гонщик із Монако виступатиме в Скудерії найближчі сезони.

Про це повідомляє пресслужба Формули-1.

Леклер підписав новий контракт із Ferrari

Леклер приєднався до Скудерії у сезоні 2019 року. За роки, проведені у Ferrari, Леклер подарував тифозі чимало приводів для радості – зокрема, перемоги на трасі в Монці у 2019 та 2024 роках, а також емоційну перемогу на рідній трасі в Монако у 2024 році.

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Наразі монегаск посідає друге місце за кількістю виступів за команду, поступаючись лише Міхаелю Шумахеру.

– Я надзвичайно щасливий продовжувати цю подорож разом із Ferrari. Для мене це завжди було набагато більше, ніж просто команда. Це команда, яку я любив і про яку мріяв стати її частиною ще з дитинства, і за всі ці роки вона стала для мене другою родиною, – сказав Леклер.

He’s here to stay We are delighted to confirm that Charles Leclerc has agreed a new deal with Scuderia Ferrari HP pic.twitter.com/Lp8BSr458c — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) June 3, 2026

Керівник команди Ferrari Фред Вассер додав, що Шарль вже багато років є частиною сім’ї Ferrari, і це пролонгування контракту здається керівництву “цілком природним”.

– Ми цінуємо його талант, нам подобається його рішучість і те, як він ставиться до щоденної роботи з людьми у Скудерії, як на трасі, так і поза нею. Ми знаємо, як багато цей проєкт для нього значить, і раді продовжувати працювати над досягненням наших спільних цілей, – заявив він.

У поточному сезоні після п’яти проведених етапів Гран-прі Формули-1 Шарль Леклер посідає третє місце в особистому заліку із 75 очками. Його напарник Льюїс Гемілтон йде четвертим (72 очки).

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