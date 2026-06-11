Международная шахматная федерация (ФИДЕ) временно приостановила членство Федерации шахмат России (ФШР). Причиной стало то, что российская сторона проигнорировала решение Спортивного арбитражного суда (CAS).

Об этом сообщает официальный сайт ФИДЕ.

ФИДЕ приостановила членство России

Решение связано с делом 2024 года, когда по жалобе Федерации шахмат Украины членство РФ приостановили на два года.

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Причиной стала “активност” российской организации на временно оккупированных украинских территориях.

Впоследствии, после апелляции россиян, ФИДЕ смягчила наказание, заменив полное исключение денежным взысканием в размере €45 тыс.

После апелляции Украины в Лозанне CAS признал денежный штраф недостаточным.

Суд постановил, что деятельность РФ на оккупированных территориях нарушает устав ФИДЕ и угрожает целостности Украины. Российскую федерацию обязали прекратить свою деятельность на оккупированных территориях в течение 90 дней, в противном случае ей грозит бан на срок до трех лет. Срок исполнения этого решения истек 9 июня.

В заявлении ФИДЕ говорится, что санкции касаются только Федерации шахмат России и не являются ограничением для шахматистов.

Стоит отметить, что пост президента ФИДЕ занимает бывший российский вице-премьер Аркадий Дворкович.

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