Міжнародна шахова федерація (ФІДЕ) тимчасово зупинила членство Федерації шахів Росії (ФШР). Причиною стало те, що російська сторона проігнорувала рішення Спортивного арбітражного суду (CAS).

Про це повідомляє офіційний сайт ФІДЕ.

ФІДЕ призупинило членство Росії

Рішення пов’язане зі справою 2024 року, коли за скаргою Федерації шахів України членство РФ призупинили на два роки.

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Причиною стала “активність” російської організації на тимчасово окупованих українських територіях.

Згодом, після апеляції росіян, ФІДЕ пом’якшила покарання, замінивши повне виключення грошовим стягненням у розмірі €45 тис.

Після апеляції України в Лозанні, CAS визнав грошовий штраф недостатнім.

Суд постановив, що діяльність РФ на окупованих територіях порушує статут ФІДЕ та загрожує цілісності України. Російську федерацію зобов’язали припинити свою діяльність на окупованих територіях протягом 90 днів, інакше їй загрожує бан до трьох років. Термін виконання цього рішення закінчився 9 червня.

У заяві ФІДЕ йдеться, що санкції стосуються тільки Федерації шахів Росії і не є обмеженням для шахістів.

Варто зазначити, що посаду президента ФІДЕ обіймає колишній російський віцепрем’єр Аркадій Дворкович.

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