Сборная Украины по гребле на байдарках и каноэ установила новый рекорд по количеству золотых медалей на чемпионатах Европы. На Евро-2026 украинцы четыре раза поднимались на высшую ступень пьедестала.

Все четыре золотые награды для сборной завоевала Людмила Лузан. Сначала она победила в каноэ-одиночке на дистанции 200 метров, а затем вместе с Анастасией Рыбачок выиграла финал каноэ-двоек на этой же дистанции.

Третье золото Лузан завоевала в каноэ-одиночке на 500 метров. Четвертое золото Людмила завоевала в дуэте с Рыбачок, триумфировав на олимпийской дистанции 500 метров среди каноэ-двоек.

Сейчас смотрят

Благодаря четырем золотым наградам сборная Украины финишировала второй в медальном зачете.

View this post on Instagram A post shared by Веслування України (@canoeofukraine)

Лидирует Венгрия, у которой также четыре золота, но еще пять серебряных и пять бронзовых медалей. Третьей стала Испания (3 золота, 4 серебра и 1 бронза).

Благодаря успешным выступлениям Лузан сборная Украины установила новый рекорд по количеству золотых медалей на континентальных турнирах. Предыдущим достижением команды были три награды высшего сорта, завоеванные на Европейских играх 2023 года.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.