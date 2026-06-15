Людмила Лузан завоевала четыре золотые медали на Евро-2026 по гребле
- Людмила Лузан завоевала четыре золотые медали на Евро-2026.
- Украинская команда завершила турнир на втором месте в медальном зачете, уступив лишь Венгрии.
Сборная Украины по гребле на байдарках и каноэ установила новый рекорд по количеству золотых медалей на чемпионатах Европы. На Евро-2026 украинцы четыре раза поднимались на высшую ступень пьедестала.
Все четыре золотые награды для сборной завоевала Людмила Лузан. Сначала она победила в каноэ-одиночке на дистанции 200 метров, а затем вместе с Анастасией Рыбачок выиграла финал каноэ-двоек на этой же дистанции.
Третье золото Лузан завоевала в каноэ-одиночке на 500 метров. Четвертое золото Людмила завоевала в дуэте с Рыбачок, триумфировав на олимпийской дистанции 500 метров среди каноэ-двоек.
Благодаря четырем золотым наградам сборная Украины финишировала второй в медальном зачете.
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Лидирует Венгрия, у которой также четыре золота, но еще пять серебряных и пять бронзовых медалей. Третьей стала Испания (3 золота, 4 серебра и 1 бронза).
Благодаря успешным выступлениям Лузан сборная Украины установила новый рекорд по количеству золотых медалей на континентальных турнирах. Предыдущим достижением команды были три награды высшего сорта, завоеванные на Европейских играх 2023 года.