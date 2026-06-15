Збірна України з веслування на байдарках і каное встановила новий рекорд за кількістю золотих медалей на чемпіонатах Європи. На Євро-2026 українці чотири рази піднімалися на найвищу сходинку п’єдесталу.

Усі чотири золоті нагороди для збірної здобула Людмила Лузан. Спершу вона перемогла в каное-одиночці на дистанції 200 метрів, а згодом разом з Анастасією Рибачок виграла фінал каное-двійок на цій же дистанції.

Третє золото Лузан виборола в каное-одиночці на 500 метрів. Четверте золото Людмила здобула в дуеті з Рибачок, тріумфувавши на олімпійській дистанції 500 метрів серед каное-двійок.

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Завдяки чотирьом золотим нагородам збірна України фінішувала другою у медальному заліку.

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Лідерство за Угорщиною, у якої також чотири золотих, але ще п’ять срібних та п’ять бронзових медалей. Третьою стала Іспанія (3 золота, 4 срібла та 1 бронза).

Завдяки успішним виступам Лузан збірна України встановила новий рекорд за кількістю золотих медалей на континентальних турнірах. Попереднє досягнення команди було три нагороди найвищого ґатунку, здобуті на Європейських іграх 2023 року.

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