Перша ракетка України Еліна Світоліна впевнено перемогла німкеню Єву Лис у матчі 1/8 фіналу турніру WTA 500 у Берліні та вперше у кар’єрі вийшла до чвертьфіналу цих змагань.

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

Світоліна вийшла до чвертьфіналу в Берліні: як пройшов матч

До матчу проти Єви Лис українка підійшла після перемоги у першому колі над російською тенісисткою Анною Калінською, яка достроково завершила зустріч.

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Для Світоліної це була друга очна зустріч із представницею Німеччини — попередній матч українка також виграла навесні на турнірі у Штутгарті.

Перший сет Еліна провела впевнено та завершила його за пів години. Українка двічі зробила брейк, швидко повела 5:1, після чого дозволила суперниці скоротити відставання, але закрила партію на власній подачі — 6:3.

У другому сеті боротьба залишалася рівною до рахунку 2:2.

Після цього Світоліна виграла чотири гейми поспіль і завершила другий сет з рахунком 6:2.

За поєдинок українка виконала шість подач навиліт та відіграла сім із восьми брейкпойнтів суперниці.

Найнапруженішим став останній гейм матчу, який тривав 14 розіграшів. Світоліна кілька разів повертала гру до рівного рахунку та реалізувала перший матчбол.

WTA 500. Берлін. 1/8 фіналу

Еліна Світоліна (Україна, 6) — Єва Лис (Німеччина) — 2:0 (6:3, 6:2)

Наступна суперниця українки визначиться у матчі між другою ракеткою світу Єленою Рибакіною та представницею Філіппін Александрою Еалою.

Раніше Еліна Світоліна успішно стартувала на турнірі WTA 500 у Берліні.

У матчі першого кола українська тенісистка перемогла росіянку Анну Калінську. Зустріч тривала лише 43 хвилини та завершилася достроково після відмови суперниці за рахунку 6:1, 4:1 на користь українки.

Тоді Світоліна виграла п’ять геймів на подачі суперниці та майже вдвічі перевершила її за кількістю виграних розіграшів.

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