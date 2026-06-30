В Формуле-1 могут пересмотреть календарь на 2026 год после того, как пришлось отменить этапы в Персидском заливе из-за военных действий в регионе.

Об этом пишет испанская газета Marca.

Возможные изменения в календаре Формулы-1

Наиболее вероятным вариантом является завершение сезона в Катаре и Абу-Даби, как и планировалось, и проведение перенесённого этапа в Бахрейне, который должен был состояться в апреле.

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Такой сценарий рассматривается, несмотря на недавние атаки Ирана на грузовое судно и военный корабль США, а также ракетный ответ американцев.

Как пишет газета, решение об окончательных изменениях в календаре может затянуться до конца лета.

Если вернуться в Персидский залив не удастся – ведь, как сообщается, немецкие страховые компании отказываются предоставлять страховое покрытие командам в зоне военных действий, – то Ф1 рассматривает другие сценарии.

Существует два запасных плана. Первый – это завершение сезона двойной гонкой в Лас-Вегасе и окончание года с 21 этапом вместо первоначальных 24. Будут отменены четыре гонки в арабских странах, а вместо них добавится уже упомянутая вторая гонка в Неваде.

Второй вариант – завершение сезона в Европе двумя дополнительными гонками в Портимао и Барселоне.

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