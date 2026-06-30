У Формулі-1 можуть переглянути календар на 2026 рік після того, як довелося скасувати етапи у Перській затоці через військові дії у регіоні.

Про це пише іспанська газета Marca.

Можливі зміни до календаря Формули-1

Найбільш ймовірним варіантом є завершення сезону в Катарі та Абу-Дабі, як і було заплановано, та проведення в перенесеного етапу в Бахрейні, який мав відбутися у квітні.

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Такий сценарій розглядається, попри останні атаки Ірану на вантажне судно та військовий корабель США, а також ракетну відповідь американців.

Як пише газета, рішення щодо остаточних змін у календарі може затягнутися до кінця літа.

Якщо повернутися до Перської затоки не вдасться — адже, повідомляється, що німецькі страхові компанії відмовляються надавати страхове покриття командам у зоні військових дій, то Ф1 розглядає інші сценарії.

Існує два запасні плани. Перший – це завершення сезону подвійною гонкою в Лас-Вегасі та закінчення року з 21 етапом замість початкових 24. Будуть скасовані чотири гонки в арабських країнах, а натомість додасться вже згадана друга гонка в Неваді.

Другим варіантом є завершення сезону в Європі двома додатковими гонками у Портімао та Барселоні.

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