Сезон Ф1-2026 можуть завершити не так, як планували: є кілька сценаріїв
- Формула-1 розглядає зміни до календаря сезону-2026 після скасування етапів у Перській затоці через військові дії.
- Серед варіантів – подвійний етап у Лас-Вегасі або завершення чемпіонату додатковими гонками в Портімао та Барселоні.
У Формулі-1 можуть переглянути календар на 2026 рік після того, як довелося скасувати етапи у Перській затоці через військові дії у регіоні.
Про це пише іспанська газета Marca.
Можливі зміни до календаря Формули-1
Найбільш ймовірним варіантом є завершення сезону в Катарі та Абу-Дабі, як і було заплановано, та проведення в перенесеного етапу в Бахрейні, який мав відбутися у квітні.
Такий сценарій розглядається, попри останні атаки Ірану на вантажне судно та військовий корабель США, а також ракетну відповідь американців.
Як пише газета, рішення щодо остаточних змін у календарі може затягнутися до кінця літа.
Якщо повернутися до Перської затоки не вдасться — адже, повідомляється, що німецькі страхові компанії відмовляються надавати страхове покриття командам у зоні військових дій, то Ф1 розглядає інші сценарії.
Існує два запасні плани. Перший – це завершення сезону подвійною гонкою в Лас-Вегасі та закінчення року з 21 етапом замість початкових 24. Будуть скасовані чотири гонки в арабських країнах, а натомість додасться вже згадана друга гонка в Неваді.
Другим варіантом є завершення сезону в Європі двома додатковими гонками у Портімао та Барселоні.