МОК обновил программу зимней Олимпиады-2030: что изменится
- МОК включил в программу зимних Олимпийских игр-2030 ряд новых дисциплин, в частности в биатлоне, фигурном катании и фрирайде.
- Из программы полностью исключили лыжное двоеборье, которое было олимпийским видом спорта с 1924 года.
Международный олимпийский комитет обновил соревновательную программу зимних Олимпийских игр-2030, внеся изменения в спортивные дисциплины.
Об этом сообщили на официальном сайте МОК.
Исполком МОК обновил программу зимних Игр-2030 во французских Альпах, внеся изменения в пять дисциплин: биатлон, конькобежный и лыжный спорт, сноубординг и ски-альпинизм.
Изменения в спортивной программы ОИ-2030
- Биатлон: добавлена одиночная смешанная эстафета.
- Фигурное катание: дебютирует Synchro9 – синхронное катание команд из девяти фигуристов.
- Конькобежный спорт: включены мужской и женский командные спринты.
- Фрирайд: мужские и женские спуски на лыжах и сноубордах теперь в программе.
- Лыжный фристайл: появился смешанный командный ски-кросс.
- Сноубординг: добавлен параллельный спуск среди смешанных команд.
- Прыжки с трамплина: женщины теперь также будут соревноваться в суперкоманде.
- Ски-альпинизм: проведут индивидуальные гонки и спринты (мужчины/женщины), а также смешанную эстафету.
Из программы Игр также полностью исключили лыжное двоеборье — единственный чисто мужской вид спорта, который был в программе с 1924 года.
Зато Олимпиада-2030 станет первой в истории с гендерным паритетом. Квоты на 3 046 спортсменов распределили почти поровну: 1 525 женщин и 1 521 мужчина. Они разыграют медали в 126 дисциплинах (56 женских, 55 мужских и 15 смешанных).
Напомним, что о том, что французские Альпы примут зимнюю Олимпиаду-2030, стало известно в 2024 году. Хозяина Игр выбрали на 142-й сессии МОК.