Международный олимпийский комитет обновил соревновательную программу зимних Олимпийских игр-2030, внеся изменения в спортивные дисциплины.

Об этом сообщили на официальном сайте МОК.

Исполком МОК обновил программу зимних Игр-2030 во французских Альпах, внеся изменения в пять дисциплин: биатлон, конькобежный и лыжный спорт, сноубординг и ски-альпинизм.

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Изменения в спортивной программы ОИ-2030

Биатлон: добавлена одиночная смешанная эстафета.

добавлена одиночная смешанная эстафета. Фигурное катание : дебютирует Synchro9 – синхронное катание команд из девяти фигуристов.

: дебютирует Synchro9 – синхронное катание команд из девяти фигуристов. Конькобежный спорт: включены мужской и женский командные спринты.

включены мужской и женский командные спринты. Фрирайд: мужские и женские спуски на лыжах и сноубордах теперь в программе.

мужские и женские спуски на лыжах и сноубордах теперь в программе. Лыжный фристайл: появился смешанный командный ски-кросс.

появился смешанный командный ски-кросс. Сноубординг: добавлен параллельный спуск среди смешанных команд.

добавлен параллельный спуск среди смешанных команд. Прыжки с трамплина : женщины теперь также будут соревноваться в суперкоманде.

: женщины теперь также будут соревноваться в суперкоманде. Ски-альпинизм: проведут индивидуальные гонки и спринты (мужчины/женщины), а также смешанную эстафету.

Из программы Игр также полностью исключили лыжное двоеборье — единственный чисто мужской вид спорта, который был в программе с 1924 года.

Зато Олимпиада-2030 станет первой в истории с гендерным паритетом. Квоты на 3 046 спортсменов распределили почти поровну: 1 525 женщин и 1 521 мужчина. Они разыграют медали в 126 дисциплинах (56 женских, 55 мужских и 15 смешанных).

Напомним, что о том, что французские Альпы примут зимнюю Олимпиаду-2030, стало известно в 2024 году. Хозяина Игр выбрали на 142-й сессии МОК.

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