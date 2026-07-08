Міжнародний олімпійський комітет оновив змагальну програму зимових Олімпійських ігор-2030, запровадивши зміни у спортивних дисциплінах.

Про це повідомили на офіційному сайті МОК.

Виконком МОК оновив програму зимових Ігор-2030 у французьких Альпах, внісши зміни до п’яти дисциплін: біатлону, ковзанярського та лижного спорту, сноубордингу та скі-альпінізму.

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Зміни відбулися в спортивній програмі ОІ-2030

Біатлон: додали одиночну змішану естафету.

додали одиночну змішану естафету. Фігурне катання: дебютує Synchro9 – синхронне катання команд із дев’яти фігуристів.

дебютує Synchro9 – синхронне катання команд із дев’яти фігуристів. Ковзанярський спорт: включили чоловічий та жіночий командні спринти.

включили чоловічий та жіночий командні спринти. Фрірайд: чоловічі та жіночі спуски на лижах і сноубордах тепер в програмі.

чоловічі та жіночі спуски на лижах і сноубордах тепер в програмі. Лижний фристайл: з’явився змішаний командний скі-крос.

з’явився змішаний командний скі-крос. Сноубординг: додали паралельний спуск серед змішаних команд.

додали паралельний спуск серед змішаних команд. Стрибки з трампліна : жінки тепер також змагатимуться в суперкоманді.

: жінки тепер також змагатимуться в суперкоманді. Скі-альпінізм: проведуть індивідуальні гонки й спринти (чоловіки/жінки), а також змішану естафету.

З програми Ігор також повністю прибрали лижне двоборство – єдиний суто чоловічий вид спорту, який був у програмі з 1924 року.

Натомість Олімпіада-2030 стане першою в історії з гендерним паритетом. Квоти на 3 046 атлетів розподілили майже порівну: 1 525 жінок та 1 521 чоловік. Вони розіграють медалі у 126 дисциплінах (56 жіночих, 55 чоловічих та 15 змішаних).

Нагадаємо, про те, що французькі Альпи приймуть зимову Олімпіаду-2030 стало відомо у 2024 році. Господаря Ігор обрали на 142-ій сесії МОК.

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