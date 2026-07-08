МОК оновив програму зимової Олімпіади-2030: що зміниться
- МОК додав до програми зимових Олімпійських ігор-2030 низку нових дисциплін, зокрема у біатлоні, фігурному катанні та фрірайді.
- Із програми повністю виключили лижне двоборство, яке було олімпійським видом спорту з 1924 року.
Міжнародний олімпійський комітет оновив змагальну програму зимових Олімпійських ігор-2030, запровадивши зміни у спортивних дисциплінах.
Про це повідомили на офіційному сайті МОК.
Виконком МОК оновив програму зимових Ігор-2030 у французьких Альпах, внісши зміни до п’яти дисциплін: біатлону, ковзанярського та лижного спорту, сноубордингу та скі-альпінізму.
Зміни відбулися в спортивній програмі ОІ-2030
- Біатлон: додали одиночну змішану естафету.
- Фігурне катання: дебютує Synchro9 – синхронне катання команд із дев’яти фігуристів.
- Ковзанярський спорт: включили чоловічий та жіночий командні спринти.
- Фрірайд: чоловічі та жіночі спуски на лижах і сноубордах тепер в програмі.
- Лижний фристайл: з’явився змішаний командний скі-крос.
- Сноубординг: додали паралельний спуск серед змішаних команд.
- Стрибки з трампліна: жінки тепер також змагатимуться в суперкоманді.
- Скі-альпінізм: проведуть індивідуальні гонки й спринти (чоловіки/жінки), а також змішану естафету.
З програми Ігор також повністю прибрали лижне двоборство – єдиний суто чоловічий вид спорту, який був у програмі з 1924 року.
Натомість Олімпіада-2030 стане першою в історії з гендерним паритетом. Квоти на 3 046 атлетів розподілили майже порівну: 1 525 жінок та 1 521 чоловік. Вони розіграють медалі у 126 дисциплінах (56 жіночих, 55 чоловічих та 15 змішаних).
Нагадаємо, про те, що французькі Альпи приймуть зимову Олімпіаду-2030 стало відомо у 2024 році. Господаря Ігор обрали на 142-ій сесії МОК.